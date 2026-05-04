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Britney Spears no irá a la corte por conducir ebria en California

Desde su detención, la aclamada 'Princesa del Pop' ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación por abuso de sustancias

  • 04
  • Mayo
    2026

Britney Spears no acudirá a la corte de California a pesar de que fue acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero probablemente será solo su abogado quien se presente ante un juez del condado de Ventura.

Esto sucede a pesar de que la intérprete de "Toxic" tiene previsto asistir para la lectura de cargos en una sala de un tribunal de California este lunes, luego de ser arrestada el pasado 4 de marzo.

La cantante tiene una casa en el condado de Ventura, justo fuera del límite con el condado de Los Ángeles.

Fiscales señalaron que el caso se tratará de acuerdo con su protocolo estándar para acusados ​​sin antecedentes de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, sin choque ni lesiones en la vía y con un nivel bajo de alcohol en sangre.

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Indicaron que se le ofrecerá un "wet reckless", es decir, un acuerdo de culpabilidad por conducción temeraria o imprudente con alcohol involucrado.

En caso de que se declare culpable bajo esa figura jurídica, sería condenada a un año de libertad condicional y se le exigiría tomar un curso por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y pagar multas obligatorias establecidas por el estado.

Recordemos que, desde su detención, la "Princesa del Pop" ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación por abuso de sustancias. El hecho de que se trate de una carga menor significa que no está obligado a comparecer y su ausencia no contará en su contra.

De acuerdo con la oficina del fiscal de distrito, dicha oferta es común, especialmente para los acusados ​​que han mostrado por cuenta propia motivación para abordar sus problemas y buscar tratamiento.

Britney Spears: una vida llena de éxitos y polémicas

La estrella pop y exintegrante de “The Mickey Mouse Club” se convirtió en una superestrella definitiva de las décadas de 1990 y 2000 con éxitos como “Gimme More” e “I'm a Slave 4 U”.

La mayoría de los nueve álbumes de estudio de Spears han sido certificados como platino, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. Sin embargo, se convirtió en foco de los tabloides a comienzos de la década de 2000 y en objeto de un intenso escrutinio público mientras lidiaba con una enfermedad mental.

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En 2008, Spears quedó bajo una tutela ordenada por un tribunal, administrada principalmente por su padre y los abogados de este, que controlaría sus decisiones personales y financieras durante más de una década. 

En los últimos años, prácticamente se ha retirado como artista y solo ha lanzado unos pocos sencillos en colaboración desde su último álbum completo, “Glory”, en 2016.

 

 


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