Cuba acusa a Marco Rubio de promover una intervención militar

El Gobierno de Cuba acusó este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de mentir ante el Senado de su país con el objetivo de justificar mayores presiones contra la isla y promover una eventual intervención militar.

La respuesta llegó por voz del canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien cuestionó las declaraciones realizadas por Rubio durante una audiencia legislativa en Washington, donde acusó a La Habana de patrocinar el terrorismo y de albergar instalaciones de inteligencia vinculadas a China y Rusia.

A través de redes sociales, Rodríguez aseguró que el funcionario estadounidense carece de argumentos para sostener la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

“Su careta se desmorona. Queda claro su motivación política y su único fin: asfixiar por todas las vías posibles a la economía cubana, provocar una crisis humanitaria y promover una intervención militar en Cuba”, afirmó el canciller.

Rubio insiste en que Cuba representa una amenaza

No es la primera vez que Marco Rubio plantea este argumento. En abril pasado, durante una entrevista con Fox News, aseguró que Estados Unidos no permitiría la presencia de enclaves de inteligencia o bases militares de países considerados adversarios a apenas 145 kilómetros de sus costas.

Ese planteamiento también fue retomado por el presidente Donald Trump al firmar la Orden Ejecutiva 14404 el pasado 29 de enero, mediante la cual declaró a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad estadounidense y estableció nuevas restricciones energéticas contra la isla.

Durante su comparecencia en el Senado, Rubio sostuvo además que Cuba necesita una “reforma sistémica y seria” para dejar de ser un “Estado fallido” y una amenaza para Washington.

Presión económica sobre La Habana

Las declaraciones ocurren en medio de un endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra el Gobierno cubano.

Además del bloqueo petrolero impuesto por Washington, las medidas alcanzan sectores estratégicos de la economía cubana como energía, minería, defensa y servicios financieros.

La Orden Ejecutiva 14404 autoriza al Gobierno estadounidense a bloquear activos dentro de su territorio a personas o empresas que mantengan operaciones o negocios con entidades vinculadas a esos sectores en Cuba.

Como consecuencia, varias compañías internacionales de los sectores hotelero, naviero y minero han anunciado en las últimas semanas la suspensión de actividades en la isla.

El Gobierno cubano considera que estas acciones forman parte de una estrategia para profundizar la crisis económica y energética que enfrenta el país.

La Habana sostiene que las sanciones buscan generar condiciones de inestabilidad interna y ha denunciado reiteradamente que Washington mantiene una política de hostilidad permanente hacia la isla.

Las tensiones aumentaron aún más después de que Trump amenazara con “tomar el control” de Cuba, declaraciones que fueron interpretadas por las autoridades cubanas como una señal de posibles acciones más agresivas por parte de Estados Unidos.

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