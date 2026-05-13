EUA ofrece US$100 millones en ayuda humanitaria a Cuba

El gobierno de Estados Unidos reiteró este miércoles su propuesta de entregar un paquete de $100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, en medio de la profunda crisis económica y energética que atraviesa la isla.

Washington aseguró que los recursos podrían ser distribuidos directamente a la población a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes, aunque el régimen cubano rechazó nuevamente la iniciativa.

La postura fue difundida por el Departamento de Estado luego de que autoridades cubanas calificaran el anuncio como una “fábula” y negaran haber recibido formalmente la propuesta.

“El Departamento de Estado reitera públicamente la generosa oferta de Estados Unidos de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano”, señaló la dependencia estadounidense en un comunicado.

The State Department is publicly restating the United States' generous offer to provide additional direct humanitarian assistance to the Cuban people.



The Cuban regime must decide whether to accept our offer or deny life-saving help for the Cuban people, who desperately need it. — Department of State (@StateDept) May 13, 2026

Washington propone apoyo mediante organizaciones independientes

La administración estadounidense explicó que la ayuda sería canalizada en coordinación con Cáritas y otros organismos humanitarios considerados confiables por Washington.

“El régimen se niega a permitir que Estados Unidos proporcione esta asistencia al pueblo cubano, que la necesita desesperadamente debido a los fracasos del régimen corrupto de Cuba”, indicó el comunicado oficial.

El secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado días atrás la disposición de Washington para ampliar la asistencia destinada a la isla.

Durante una visita a Roma recordó que Estados Unidos ya había enviado anteriormente seis millones de dólares en ayuda humanitaria distribuidos mediante organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica.

“Estamos dispuestos a hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria”, afirmó Rubio.

Cuba rechaza la propuesta y culpa al bloqueo

Desde La Habana, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla desestimó el anuncio estadounidense y cuestionó públicamente la existencia de dichos recursos.

“¿Dónde están esos 100 millones? ¿A qué los dedicaría?”, declaró el funcionario cubano.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel sostiene que la crisis que enfrenta la isla es consecuencia directa de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y no de problemas internos de gestión.

“El dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que Estados Unidos somete a nuestro país”, escribió Díaz-Canel en redes sociales.

La disputa diplomática ocurre en uno de los momentos más complicados para Cuba en los últimos años. Diversas regiones del país registran apagones que superan las 19 horas diarias debido al deterioro de las centrales termoeléctricas y la falta de combustible.

El sistema eléctrico cubano depende principalmente de plantas antiguas alimentadas con crudo pesado, muchas de las cuales presentan fallas constantes.

Además, la producción petrolera nacional resulta insuficiente para cubrir la demanda interna.

De acuerdo con cifras oficiales, Cuba produce alrededor de 40,000 barriles diarios de petróleo, mientras que la demanda energética continúa creciendo.

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