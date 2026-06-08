Cuba recibe ayuda humanitaria enviada por México y Belice

Un barco con 1,700 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad procedentes de México y Belice arribó al puerto de La Habana como parte de los esfuerzos internacionales para apoyar a Cuba frente a la compleja crisis económica y energética que enfrenta desde hace varios años.

Las autoridades cubanas informaron que el cargamento llegó a bordo del buque Asian Katra, que atracó el domingo en la capital del país. La recepción oficial estuvo encabezada por la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, quien supervisó la llegada de los suministros destinados a apoyar a la población.

El envío forma parte de una serie de acciones de cooperación internacional que se han intensificado durante los últimos meses ante las dificultades económicas que atraviesa la isla.

Apoyo internacional ante la crisis

Desde principios de año, más de una decena de cargamentos humanitarios han sido enviados a Cuba por diversos gobiernos y organizaciones civiles con el objetivo de contribuir al abastecimiento de productos básicos.

Entre los artículos enviados se encuentran alimentos como arroz, frijoles y aceite, además de productos de higiene personal, insumos médicos y materiales considerados esenciales para atender necesidades urgentes de la población.

Países como España, México, Brasil y Uruguay han participado en estas iniciativas de cooperación, mientras que organizaciones humanitarias de distintas regiones del mundo también han sumado esfuerzos para apoyar a la isla.

La situación económica cubana se ha visto agravada por problemas de abastecimiento, dificultades energéticas y restricciones comerciales que han impactado directamente en el acceso a productos de primera necesidad.

Díaz-Canel agradece la solidaridad

Tras la llegada del cargamento, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su agradecimiento a los gobiernos y pueblos que han mostrado solidaridad con la nación caribeña.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la importancia de este tipo de apoyos en un momento que calificó como especialmente complejo para el país.

“Agradecemos el abrazo solidario en tiempos tan difíciles”, escribió Díaz-Canel al referirse al envío realizado por México y Belice.

Ya en La Habana el buque con 1 700 toneladas de alimentos e insumos desde #México y #Belice. Esfuerzo de ambos gobiernos, grupos solidarios, cubanos residentes en esas naciones hermanas y la @LaJornada. Agradecemos el abrazo solidario en tiempos tan difíciles. #CubaNoEstáSola pic.twitter.com/nGQXHP36An — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 7, 2026

Las autoridades cubanas consideran que la cooperación internacional ha sido un factor importante para aliviar parcialmente las dificultades que enfrentan diversos sectores de la población.

Reconocen apoyo de México y Claudia Sheinbaum

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también manifestó públicamente su agradecimiento por el envío de ayuda humanitaria, haciendo un reconocimiento especial al gobierno mexicano y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario destacó el valor simbólico y humanitario del apoyo recibido, al considerar que fortalece los lazos históricos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

Rodríguez aseguró que el gesto representa una muestra de solidaridad en medio de los desafíos económicos y energéticos que enfrenta Cuba.

La ayuda internacional hacia la isla continúa ampliándose.

La Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia informó que un nuevo barco con suministros partió recientemente rumbo a Cuba por instrucción del presidente Gustavo Petro.

La embarcación transporta alimentos y otros productos de apoyo humanitario que se sumarán a los cargamentos recibidos durante las últimas semanas.

Las autoridades colombianas señalaron que el envío forma parte de los esfuerzos de cooperación regional destinados a respaldar a la población cubana en un contexto marcado por dificultades económicas y limitaciones en el acceso a recursos esenciales.

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