Cuba enfrentará apagones que afectarán al 68 % del país

La población cubana volverá a enfrentar una jornada marcada por extensos apagones, luego de que las autoridades energéticas anticiparan que hasta el 68 % del territorio nacional podría permanecer sin suministro eléctrico de manera simultánea durante las horas de mayor consumo.

De acuerdo con las previsiones oficiales, los cerca de 9.7 millones de habitantes de la isla dispondrán, en promedio, de apenas algunas horas de electricidad a lo largo del día, en medio de una crisis que se ha agravado en los últimos meses.

La generación eléctrica sigue muy por debajo de la demanda

La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que para el periodo de máxima demanda, previsto entre la tarde y la noche, el Sistema Electroenergético Nacional contará con una capacidad de generación de apenas 990 megavatios (MW), mientras que el consumo estimado alcanzará los 3 mil MW.

La diferencia entre la energía disponible y la requerida superará los 2 mil MW, por lo que será necesario desconectar una parte importante de la red para evitar fallas descontroladas en el sistema.

Las cifras reflejan una de las situaciones más complejas que ha enfrentado el sector eléctrico cubano en los últimos años.

La Habana registra interrupciones prolongadas

La crisis también golpea con fuerza a la capital del país.

Según reportes oficiales, algunos sectores de La Habana han acumulado más de 25 horas consecutivas sin servicio eléctrico, mientras que en determinadas zonas los cortes han alcanzado hasta 42 horas.

Las interrupciones constantes han afectado actividades cotidianas, servicios y operaciones económicas, incrementando el malestar entre la población.

Infraestructura envejecida agrava la emergencia

Especialistas atribuyen la crisis a una combinación de problemas estructurales y dificultades para acceder a combustibles. Gran parte de las termoeléctricas cubanas fueron construidas entre las décadas de 1960 y 1970 y operan con limitaciones derivadas de años de escasa inversión y mantenimiento.

Como resultado, diez de las 16 unidades generadoras del país permanecen fuera de servicio poraverías o trabajos de reparación, reduciendo considerablemente la capacidad de producción energética.

Estas plantas, que funcionan principalmente con crudo nacional, aportan cerca del 40 % de la electricidad que consume la isla.

Otro segmento importante de la generación eléctrica cubana depende de motores alimentados con diésel y fueloil importados.

Sin embargo, las dificultades para asegurar el suministro de combustibles han provocado la paralización de buena parte de esta infraestructura desde principios de año.

El resto de la energía disponible proviene de plantas de gas y fuentes renovables, cuya capacidad resulta insuficiente para compensar el déficit existente.

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