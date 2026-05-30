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Internacional

Hasta un 65% de Cuba quedará este sábado sin corriente

La isla enfrentará cortes simultáneos de energía que afectarán hasta al 65 % del país debido al deterioro de su sistema eléctrico

  • 30
  • Mayo
    2026

Cuba afrontará este sábado una nueva jornada marcada por extensos apagones en todo su territorio, en medio de una crisis energética que continúa agravándose.

La estatal Unión Eléctrica (UNE) estima que durante las horas de mayor consumo, en la tarde y noche, hasta el 65% del país podría permanecer sin suministro eléctrico de manera simultánea.

La situación refleja las dificultades que enfrenta el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), cuya capacidad de generación se encuentra muy por debajo de la demanda actual de la población y del sector productivo.

Falla la principal termoeléctrica del país

Uno de los factores que profundizó la emergencia fue la salida de operación de la termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada la planta de generación más importante de Cuba.

La instalación sufrió una nueva avería debido a una fuga en su caldera, lo que obligó a desconectarla nuevamente del sistema nacional.

Se trata de la cuarta interrupción registrada en esta central durante mayo y la séptima en lo que va de 2026, evidenciando los problemas recurrentes de infraestructura que afectan al sector energético cubano.

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Según las proyecciones oficiales, la capacidad de generación disponible para este sábado será de apenas 1,158 megavatios, mientras que la demanda máxima alcanzará los 3,200 megavatios.

Esta diferencia provocará un déficit superior a los 2,000 megavatios, por lo que las autoridades deberán desconectar amplias zonas del país para evitar colapsos desordenados en la red eléctrica.

Actualmente, siete de las 16 unidades termoeléctricas con las que cuenta la isla permanecen fuera de servicio debido a averías o labores de mantenimiento.

Infraestructura envejecida agrava la situación

Gran parte de las centrales termoeléctricas cubanas opera desde hace décadas y presenta un alto nivel de desgaste debido a la falta de inversiones para su modernización. Estas plantas generan alrededor del 40% de la electricidad del país utilizando petróleo extraído localmente.

Otro 40% de la generación depende de motores que funcionan con diésel y fueloil importados, cuya operación se ha visto severamente limitada por problemas de abastecimiento de combustible.

El restante 20% proviene del gas natural y de fuentes renovables, especialmente proyectos solares impulsados recientemente con apoyo de China.

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Las autoridades cubanas han descrito la situación energética como "aguda", "crítica" y "extremadamente tensa". En varias regiones del país los habitantes enfrentan apagones diarios que pueden superar las 22 horas consecutivas.

El Gobierno atribuye gran parte de la crisis a las restricciones que afectan la llegada de combustible al país, mientras que especialistas también señalan la obsolescencia de la infraestructura eléctrica como uno de los principales desafíos estructurales.

De acuerdo con estimaciones independientes, Cuba requeriría inversiones de entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para recuperar plenamente su sistema energético y garantizar un suministro estable a largo plazo.


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