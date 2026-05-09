Cuba enfrenta apagones: hasta 52% del país quedará sin luz

Cuba vivirá este sábado una de sus jornadas más severas en materia energética, con apagones prolongados durante todo el día que afectarán simultáneamente hasta al 52 % del territorio nacional en el horario de mayor demanda, de acuerdo con previsiones de la Unión Eléctrica (UNE).

La estatal energética anticipó que la isla contará con una capacidad de generación de apenas 1,590 megavatios frente a una demanda máxima estimada en 3,300 MW, lo que provocará un déficit de 1,710 MW y una afectación real de 1,740 MW mediante cortes programados para evitar un colapso mayor del sistema.

Más horas sin luz que con electricidad

La crisis ha llevado al cubano promedio a pasar actualmente más tiempo sin servicio eléctrico que con suministro estable.

Durante la última semana, en La Habana se reportaron apagones de hasta 14 horas continuas, mientras que en varias provincias del interior los cortes han superado las 20 horas consecutivas, profundizando el deterioro en la vida cotidiana, la actividad económica y servicios esenciales.

El colapso energético responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales.

Por un lado, Cuba enfrenta el desgaste de una infraestructura eléctrica envejecida, con siete de sus 16 unidades termoeléctricas fuera de operación este sábado por averías o mantenimiento, afectando una fuente que representa cerca del 40 % del sistema.

Por otro, la generación mediante motores alimentados por diésel y fueloil, otro 40% del mix energético, permanece severamente limitada desde enero por restricciones en el suministro petrolero.

Energía solar y gas, insuficientes ante la emergencia

El 20% restante de la electricidad cubana proviene de gas y fuentes renovables, especialmente energía solar, sector que ha recibido impulso reciente con cooperación china.

Sin embargo, esta capacidad aún resulta insuficiente para compensar la caída de la generación tradicional y cubrir las necesidades de una isla sumida en una emergencia energética sostenida.

Desde mediados de 2024, Cuba atraviesa una profunda crisis eléctrica que ha deteriorado la producción, el comercio, el transporte y la calidad de vida de millones de personas.

El escenario actual refleja la fragilidad del sistema energético nacional y coloca a la isla ante uno de sus mayores desafíos económicos y sociales de los últimos años.

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