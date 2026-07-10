Cuba registra nuevo apagón total en su sistema eléctrico

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufrió la segunda desconexión total de la semana y la cuarta del año, en medio de una crisis energética

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El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba registró este viernes una nueva desconexión total, la segunda ocurrida durante esta semana y la cuarta en lo que va de 2026.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que la caída del sistema ocurrió a las 16:30 horas locales (20:30 GMT) y señaló que se activaron los protocolos para iniciar el proceso de recuperación.

Apagones golpean a Cuba en medio de crisis energética

“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico. Se activan los protocolos para comenzar recuperación”, indicó el Minem a través de sus redes sociales.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, situación que se ha intensificado en los últimos meses debido a la escasez de combustible y al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, factores que han llevado los cortes de electricidad a niveles máximos.

En marzo pasado, la isla enfrentó dos apagones nacionales provocados por desconexiones totales del SEN en menos de una semana.

Restablecer el servicio puede tardar días

Las autoridades cubanas han explicado en ocasiones anteriores que la recuperación del sistema eléctrico es un proceso complejo y prolongado, debido a que requiere reiniciar la generación desde fuentes de arranque sencillo.

El procedimiento contempla comenzar con instalaciones como plantas solares, centrales hidroeléctricas y motores de generación para después restablecer el suministro en pequeñas zonas que posteriormente se vuelven a conectar entre sí.

La nueva falla ocurre mientras el país continúa enfrentando dificultades para garantizar un suministro eléctrico estable a la población y sectores productivos.