El nuevo colapso ocurrió después de una falla en la línea de transmisión de 220 kilovatios que conecta las ciudades de Santa Clara y Sancti Spíritus

Inicio / Internacional / Cuba restablece poco a poco el servicio eléctrico tras apagón

Cuba avanza de forma gradual en la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), luego del segundo apagón nacional registrado en la última semana y el cuarto de alcance general en lo que va de 2026. Las autoridades energéticas informaron que varias centrales termoeléctricas ya fueron reincorporadas a la red, mientras continúan las maniobras para restablecer el suministro en el resto del país.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) explicó que, tras más de 24 horas de trabajos ininterrumpidos, el proceso de reconexión continúa mediante la sincronización progresiva de distintos microsistemas eléctricos, estrategia utilizada para restablecer el servicio de manera escalonada.

Avanza la reconexión del sistema eléctrico nacional

De acuerdo con las autoridades, actualmente el Sistema Electroenergético Nacional mantiene enlazado un microsistema que abarca desde La Habana hasta Ciego de Ávila, mientras varias centrales de generación ya comenzaron a aportar electricidad a la red nacional.

Entre las instalaciones que retomaron operaciones se encuentran las termoeléctricas de Santa Cruz y Nuevitas, además de las plantas Energás Jaruco y Varadero, las cuales contribuyen a fortalecer el proceso de recuperación.

Las autoridades prevén que en las próximas horas también se incorporen las centrales Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos; Antonio Guiteras, así como las plantas de Felton y Renté, ubicadas en el oriente de la isla.

En La Habana, la empresa estatal Unión Eléctrica informó que el suministro había sido restablecido para aproximadamente el 12.9 por ciento de sus usuarios, priorizando los circuitos que abastecen hospitales, sistemas de bombeo de agua y otras instalaciones consideradas estratégicas.

El procedimiento de recuperación consiste en crear pequeñas "islas" eléctricas utilizando fuentes de generación de arranque rápido, como plantas solares, hidroeléctricas y motores especializados. Posteriormente, estos sistemas son interconectados para energizar las centrales termoeléctricas y sincronizar nuevamente toda la red nacional.

Escasez de combustible complica la recuperación

Las autoridades reconocieron que el proceso enfrenta dificultades debido a que gran parte de los motores de generación distribuida permanece fuera de operación por la falta de combustibles, lo que limita la capacidad para acelerar la reconexión del sistema.

El nuevo colapso ocurrió después de una falla en la línea de transmisión de 220 kilovatios que conecta las ciudades de Santa Clara y Sancti Spíritus, incidente que provocó la separación del sistema eléctrico nacional y la salida de operación de varias unidades termoeléctricas.

Se trata del segundo apagón nacional registrado durante la semana. El anterior ocurrió apenas unos días antes y requirió cerca de 36 horas para lograr la reconexión de todas las provincias.

La crisis energética continúa afectando a millones de cubanos

La recuperación del suministro se desarrolla en medio de una crisis energética que mantiene prolongados cortes de electricidad en todo el país. En distintas regiones los apagones pueden extenderse por varias horas e incluso durante días consecutivos, afectando la actividad económica, los servicios públicos y la vida cotidiana de la población.

Desde mediados de 2024, Cuba enfrenta un deterioro constante en su sistema eléctrico, marcado por averías recurrentes en centrales termoeléctricas, infraestructura envejecida, limitaciones en el suministro de combustible y un déficit acumulado de inversiones.

Mientras continúan las labores para estabilizar el Sistema Electroenergético Nacional, las autoridades mantienen el objetivo de reincorporar paulatinamente las principales plantas generadoras y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.