Se restablece energía en Cuba tras apagón masivo

La isla comenzó a restablecer lentamente el suministro eléctrico este lunes después de que la red nacional colapsara por más de 12 horas

El país del Golfo de México comenzó a restablecer lentamente el suministro eléctrico este lunes después de que la red nacional colapsara por más de 12 horas.

El operador de la red eléctrica, la UNE, declaró que estaba suministrando electricidad a algunos servicios vitales, como hospitales y centros de producción de alimentos, pero que a última hora de la tarde solo podía cubrir el 1% de la demanda de la capital, La Habana. Las autoridades aún no han revelado la causa del colapso de la red eléctrica.

Durante meses, Cuba ha sufrido cortes de electricidad que duran horas y, más recientemente, días, vinculados en parte a una instalación obsoleta y a un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos que ha interrumpido el suministro de combustible a la isla.

El apagón a nivel nacional y la lenta recuperación son más malas noticias para los cubanos, ya agotados por los apagones intermitentes que hacen imposible que muchos trabajen o duerman bajo el calor del verano caribeño.

"Miren mi cara, lo dice todo", dijo Ariel Sotelo, un residente de La Habana de 57 años, a Reuters. "Solo nos queda sonreír y aguantar, pero no es fácil".

Casi dos tercios del país ya estaban sinelectricidad cuando la red colapsó, por lo que mucho de los residentes de la isla, quienes permanecen sin comunicaciones y acostumbrados a la falta de electricidad, apenas notaron la diferencia.

Un noticiero televisivo animó a los pocos afortunados que tenían acceso a la electricidad a difundir la noticia del colapso de la red eléctrica nacional entre amigos y vecinos que no lo tenían.

El apagón nacional de este lunes es el octavo desde octubre de 2025 y el tercero de este año.