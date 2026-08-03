Cuba se recupera de forma paulatina del colapso energético

Esto se debe a una caída parcial en occidente de la isla debido a cortes en una línea de 220 megavatios por factores climáticos que fue controlada rápidamente

Cuba se recupera este lunes de manera paulatina del sexto colapso total de su sistema energético nacional en lo que va del año, lo que dejó a toda la isla a oscuras.

La Unión Eléctrica informó que en la noche del domingo se produjo una “desconexión total” del sistema.

El director del Despacho Nacional de Carga de la entidad, Félix Estrada Rodríguez, afirmó que a caída se produjo debido a una avería en una subestación en La Habana que "provocó la oscilación de la red y la salida de la termoeléctrica Felton, en Holguín".

Aunque La Habana recuperó la energía en los circuitos priorizados, las provincias del oriente recién volverían a tener servicio por la tarde, agregó el funcionario.

Durante el fin de semana reportó una caída parcial en el occidente de la isla debido a cortes en una línea de 220 megavatios por factores climáticos que fue rápidamente controlada.

La sucesión de cortes del servicio demuestra la frágil situación energética de Cuba, causada por una combinación de una infraestructura obsoleta y el impacto del cerco petrolero impuesto por Estados Unidos en enero.

Algunos sectores de la isla, como la capital y ciudad más poblada de la isla, lucían iluminados, pero en otros, al mediodía, todavía no había suministro, por lo que muchos de los residentes durmieron en balcones, portales y hasta en el Malecón, la avenida del litoral capitalino, en busca de un poco de alivio para el sofocante calor.