De vuelta a la Luna... EUA envía nave no tripulada

Tuvieron que pasar más de 50 años para que Estados Unidos volviera a la Luna con un ‘‘vehículo’’ espacial.

El módulo Odysseus, fabricado en EUA, aterrizó en la superficie de la Luna ayer a las 17:24 horas (tiempo de México).

Superó varios desafíos clave y las probabilidades y se convirtió en la primera nave espacial comercial en lograr tal hazaña, aunque el estado del módulo sigue siendo cuestionable.

La empresa Intuitive Machines, sin embargo, dice que la misión ha sido un éxito.

‘‘Sé que esto fue motivo de morderse las uñas, pero estamos en la superficie y estamos transmitiendo’’, anunció en el webcast el director ejecutivo de Intuitive Machines, Steve Altemus. ‘‘Bienvenido a la luna’’.

Odysseus es el primer vehículo lanzado desde Estados Unidos que aluniza desde la misión Apolo 17 en 1972.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU