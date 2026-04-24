Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
petro_delcy_rodriguez_4e5b6a2edc
Internacional

Recibe Delcy Rodríguez a Petro en Caracas tras caída de Maduro

Ambos líderes se dirigieron a un salón del complejo presidencial para iniciar la reunión bilateral, considerada clave en este nuevo escenario.

  • 24
  • Abril
    2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó a Caracas este viernes para sostener una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un encuentro centrado en la seguridad fronteriza y la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Se trata de la primera visita oficial del mandatario colombiano al país sudamericano tras la captura en enero pasado de Nicolás Maduro, en un contexto marcado por la reconfiguración política en Venezuela y el restablecimiento progresivo de relaciones diplomáticas.

¿Qué temas abordarán Colombia y Venezuela?

De acuerdo con el Gobierno colombiano, ambos mandatarios analizarán los principales desafíos en la frontera común, con base en trabajos técnicos y mecanismos binacionales desarrollados previamente.

Uno de los puntos prioritarios será la situación en el Catatumbo, región estratégica por su alta presencia de cultivos ilícitos y por ser uno de los principales focos de violencia armada en Colombia.

En esta zona, así como a lo largo de los 2,219 kilómetros de frontera compartida, operan diversos grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de organizaciones vinculadas al narcotráfico y al contrabando, lo que representa un reto constante para ambos gobiernos.

¿Cómo fue la llegada de Petro a Caracas?

petro delcy rodriguez.jpg

El mandatario colombiano aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a las 13:00 horas (17:00 GMT), para posteriormente trasladarse al Palacio de Miraflores, donde fue recibido por Rodríguez junto al canciller venezolano, Yván Gil.

Tras el recibimiento protocolario, ambos líderes se dirigieron a un salón del complejo presidencial para iniciar la reunión bilateral, considerada clave en el nuevo escenario político venezolano.

 Intercambio binacional y reactivar sectores estratégicos

La reunión se desarrolla en el marco de la Comisión de Vecindad e Integración, donde autoridades de ambos países instalaron 11 mesas de trabajo enfocadas en temas como seguridad, comercio, energía y cooperación económica.

Este acercamiento busca fortalecer el intercambio binacional y reactivar sectores estratégicos, en medio de un entorno regional complejo y de presiones internacionales sobre Venezuela.

Además, representa un intento por consolidar el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, luego de años de tensiones diplomáticas, con énfasis en la coordinación en materia de inteligencia y seguridad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Manolo_Jimenez_de0f928ba4
Vigilarán frontera de Coahuila con más de 1,000 cámaras
sheinbaum_concluye_con_exito_gira_por_espana_8958276b9b
Sheinbaum estrecha lazos con exitosa visita de trabajo a España
petro_demandara_noboa_por_vincularlo_con_narcotraficante_fito_c0c8ec3b51
Petro demandará a Noboa por vincularlo con narcotraficante 'Fito'
publicidad

Últimas Noticias

nadie_esta_jugando_afirmo_trump_ac8ea7c921
EUA retira minas en el estrecho de Ormuz, afirma Trump
Whats_App_Image_2026_04_25_at_13_44_51_3b8f453de1
Inauguran DIFzania para impulsar valores en la niñez
EH_UNA_FOTO_2026_04_25_T134228_134_0f0e073988
Capturan a líder clave de 'Los Lobos' en Ecuador
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
nl_proyectos_9_sohl_f6a143c21b
Abandonan obras de Proyectos 9... y denuncias siguen en aumento
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
publicidad
×