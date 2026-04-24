Recibe Delcy Rodríguez a Petro en Caracas tras caída de Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó a Caracas este viernes para sostener una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un encuentro centrado en la seguridad fronteriza y la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Se trata de la primera visita oficial del mandatario colombiano al país sudamericano tras la captura en enero pasado de Nicolás Maduro, en un contexto marcado por la reconfiguración política en Venezuela y el restablecimiento progresivo de relaciones diplomáticas.

¿Qué temas abordarán Colombia y Venezuela?

De acuerdo con el Gobierno colombiano, ambos mandatarios analizarán los principales desafíos en la frontera común, con base en trabajos técnicos y mecanismos binacionales desarrollados previamente.

Uno de los puntos prioritarios será la situación en el Catatumbo, región estratégica por su alta presencia de cultivos ilícitos y por ser uno de los principales focos de violencia armada en Colombia.

En esta zona, así como a lo largo de los 2,219 kilómetros de frontera compartida, operan diversos grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de organizaciones vinculadas al narcotráfico y al contrabando, lo que representa un reto constante para ambos gobiernos.

¿Cómo fue la llegada de Petro a Caracas?

El mandatario colombiano aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a las 13:00 horas (17:00 GMT), para posteriormente trasladarse al Palacio de Miraflores, donde fue recibido por Rodríguez junto al canciller venezolano, Yván Gil.

Tras el recibimiento protocolario, ambos líderes se dirigieron a un salón del complejo presidencial para iniciar la reunión bilateral, considerada clave en el nuevo escenario político venezolano.

Intercambio binacional y reactivar sectores estratégicos

La reunión se desarrolla en el marco de la Comisión de Vecindad e Integración, donde autoridades de ambos países instalaron 11 mesas de trabajo enfocadas en temas como seguridad, comercio, energía y cooperación económica.

Este acercamiento busca fortalecer el intercambio binacional y reactivar sectores estratégicos, en medio de un entorno regional complejo y de presiones internacionales sobre Venezuela.

Además, representa un intento por consolidar el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, luego de años de tensiones diplomáticas, con énfasis en la coordinación en materia de inteligencia y seguridad.

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