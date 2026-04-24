Llega escultura de un Buda gigante a Nueva York

Una escultura monumental de aproximadamente ocho metros de altura que reinterpreta la figura de Buda se exhibe desde este viernes en el High Line de Nueva York, donde permanecerá instalada hasta el otoño de 2027 como parte del programa de arte público de esta pasarela elevada en Manhattan.

La pieza propone una reinterpretación contemporánea de los históricos Budas de Bamiyán, dos esculturas monumentales del siglo VI ubicadas en Afganistán que fueron destruidas en 2001. En lugar de reconstruirlas de forma literal, el artista plantea una reflexión visual sobre la memoria, la pérdida y la transmisión cultural.

De acuerdo con la organización High Line Art, la obra busca funcionar como un espacio de contemplación dentro de una de las zonas más transitadas de Nueva York, invitando a los visitantes a observar y reflexionar sobre lo que permanece y lo que desaparece en la historia.

¿Cómo fue creada la obra de Tuan Andrew Nguyen?

Nguyen, nacido en 1976 en Ho Chi Minh, desarrolló la escultura en Vietnam utilizando piedra arenisca de color claro y una estructura interna de acero que sostiene la figura. Posteriormente, las piezas fueron trasladadas a Nueva York para su ensamblaje en el High Line.

Uno de los elementos más representativos son las manos del Buda, elaboradas con una mezcla de bronce fundido a partir de restos de munición procedente de Afganistán y metal reciclado, lo que añade una dimensión simbólica vinculada a la historia del conflicto en la región.

Además, la parte posterior de la escultura presenta menos detalle que el frente, una decisión intencional del artista para invitar al espectador a imaginar lo que falta y reforzar la idea de que la memoria histórica suele llegar de manera fragmentada.

27-foot Buddha just dropped on the High Line today.



Made from melted weapons.

Inspired by destroyed Afghan statues.



NYC is different. pic.twitter.com/JJlWzIs3Re — New York City Kopp (@NYCkopp) April 24, 2026

¿Qué obra reemplaza en el High Line Plinth?

La instalación sustituye a ‘Dinosaur’, la escultura de una paloma creada por Iván Argote, que permaneció durante más de un año y medio en el mismo espacio y se convirtió en un punto de referencia para visitantes y residentes, generando actividades y eventos en torno a ella.

Con esta nueva pieza, el High Line continúa su apuesta por exhibir obras de gran escala que dialogan con el entorno urbano y abordan temas contemporáneos desde distintas perspectivas artísticas.

¿Quién es Tuan Andrew Nguyen?

Tuan Andrew Nguyen es un artista que ha desarrollado su trayectoria entre Estados Unidos y Vietnam, enfocando su trabajo en temas como la memoria histórica, el desplazamiento y las consecuencias de la guerra, especialmente en el contexto del sudeste asiático.

Su obra en el High Line se suma a una serie de proyectos que buscan generar diálogo sobre el pasado y su impacto en el presente, a través de intervenciones visuales que combinan elementos históricos y contemporáneos.

Comentarios