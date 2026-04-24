OTAN descarta expulsar a España tras amenazas de Estados Unidos

La OTAN recordó este viernes que su tratado fundacional no contempla la expulsión ni la suspensión de países miembros, en respuesta a versiones que apuntan a que el Pentágono habría considerado excluir a España de la Alianza.

Fuentes aliadas subrayaron que el Tratado de Washington, firmado en 1949, “no prevé ningún artículo para la suspensión de la membresía o la expulsión”, limitándose únicamente a establecer mecanismos para la adhesión de nuevos integrantes o la salida voluntaria de un país.

Filtración en EUA desata polémica

La controversia surgió tras la difusión de un supuesto correo interno del Pentágono, citado por un medio estadounidense, en el que se plantearía la posibilidad de suspender a España de la Alianza.

Estas versiones se vinculan a diferencias entre Washington y Madrid por la postura del Gobierno español frente al conflicto con Irán, así como por el nivel de gasto militar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cuestionado que España destine alrededor del 2.1% de su PIB a defensa, lejos del 5% proyectado para 2035, además de su negativa a permitir el uso de bases militares en Morón y Rota para operaciones en Medio Oriente.

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España minimiza el conflicto

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, restó importancia a la situación durante su participación en la cumbre informal de la Unión Europea en Nicosia, Chipre.

Desde Madrid, el Ejecutivo expresó “total tranquilidad”, al recordar que el marco legal de la OTAN impide una eventual expulsión y reafirmó su compromiso con la defensa colectiva.

Además, diversos líderes europeos cerraron filas en torno a España.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, evitó pronunciarse sobre la supuesta filtración, pero destacó la contribución militar española en el refuerzo de la seguridad en Chipre tras recientes ataques con drones.

Por su parte, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, afirmó que España es “un miembro de pleno derecho de la OTAN y así seguirá siendo”, al considerar que el documento filtrado “no es política oficial” de Washington.

En la misma línea, el Gobierno alemán reiteró que no hay razones para modificar el estatus de España dentro de la Alianza, mientras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llamó a reforzar la unidad interna del bloque.

Por otra parte, pese a las tensiones políticas, el diseño institucional de la OTAN limita cualquier intento de sanción extrema.

El Tratado de Washington, compuesto por 14 artículos, no contempla mecanismos de expulsión, lo que en la práctica garantiza la permanencia de los países miembros salvo decisión propia de abandono.

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