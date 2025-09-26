Decenas se retiran de Asamblea de ONU tras llegada de Netanyahu

Decenas de países abandonaron sus asientos de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ante la llegada del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

A lo largo de 40 minutos, Netanyahu enseñó a los presentes un mapa con las ofensivas israelíes de los últimos dos años en la Franja de Gaza, Líbano, Irán, Siria, Irak y Yemen.

Sin embargo, negó un genocidio en el enclave y criticó la postura "antisemita" y "débil" de los países que han reconocido el Estado palestino, que Israel, dijo una y otra vez, no permitirá que exista.

El primer ministro fue muy crítico con los países que han reconocido en los últimos días el Estado de Palestina, como Francia, Reino Unido, Australia y Canadá. Afirmó que recomendan a los más "antisemitas del mundo" al denunciar una guerra legal y política contra Israel.

También indicó que no solo es suya, debido a que es "la política del Estado y de la población del Estado de Israel".

Previo al discurso, instó unos camiones con altavoces junto a la frontera donde agradecía a la inteligencia israelíes por sus esfuerzos e instó a los líderes de Hamás que liberen a los 20 rehenes que continúan con vida.

