Cerrar X
EH_CONTEXTO_14_21465c2325
Internacional

Decenas se retiran de Asamblea de ONU tras llegada de Netanyahu

El primer ministro denunció una guerra legal y política contra Israel encabezada por aquellos países que reconocieron al Estado de Palestina, incluida Francia

  • 26
  • Septiembre
    2025

Decenas de países abandonaron sus asientos de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ante la llegada del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

A lo largo de 40 minutos, Netanyahu enseñó a los presentes un mapa con las ofensivas israelíes de los últimos dos años en la Franja de Gaza, Líbano, Irán, Siria, Irak y Yemen. 

Sin embargo, negó un genocidio en el enclave y criticó la postura "antisemita" y "débil" de los países que han reconocido el Estado palestino, que Israel, dijo una y otra vez, no permitirá que exista.

El primer ministro fue muy crítico con los países que han reconocido en los últimos días el Estado de Palestina, como Francia, Reino Unido, Australia y Canadá. Afirmó que recomendan a los más "antisemitas del mundo" al denunciar una guerra legal y política contra Israel.

También indicó que no solo es suya, debido a que es "la política del Estado y de la población del Estado de Israel".

Previo al discurso, instó unos camiones con altavoces junto a la frontera donde agradecía a la inteligencia israelíes por sus esfuerzos e instó a los líderes de Hamás que liberen a los 20 rehenes que continúan con vida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Formato_Portada_EH_2024_11_27_T081138_675_a62ff841cf
Israel entra en etapa decisiva tras llamado a 60,000 reservistas
mexico_onu_banco_mundial_72484a1f77
Reconocen ONU y Banco Mundial reducción de pobreza en México
EH_UNA_FOTO_ef105f6d04
Rechaza EUA resolución de la ONU sobre cese al fuego en Gaza
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T072025_856_81808f0fe6
Reconocen importancia del Tec de Saltillo en formación académica
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T071530_187_fd912b6962
Anuncian inversión de $15 mdp para mobiliario en escuelas
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T071252_410_9df9d6d503
Saltillo renueva anualmente 1% de su red de agua potable
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×