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Internacional

Israel levanta restricciones en sitios sagrados de Jerusalén

El acceso quedó totalmente limitado a unas pocas decenas de fieles cuando los ataques con misiles desde Irán a menudo obligaban a los residentes a refugirse

  • 09
  • Abril
    2026

Israel levantó este jueces las restricciones impuestas a los lugares sagrados de Jerusalén, después de que Estados Unidos llegará a un acuerdo de cese al fuego con Irán.

Durante el conflicto, el acceso quedó totalmente prohibido o limitado a unas pocas decenas de fieles, a la vez de cerrar sitios cristianos, judíos y musulmanes, cuando los ataques con misiles desde Irán a menudo obligaban a los residentes de Jerusalén a refugiarse.

El recinto de la mezquita de Al-Aqsa que se mantuvo cerrado durante gran parte del mes sagrado de Ramadán y la festividad de Eid al-Fitr, se reabrió con la oración del alba.

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De acuerdo con Waqf islámico de Jerusalén, se vio a decenas de hombres y mujeres inclinar la cabeza en oración en el Muro Occidental, en la Ciudad Vieja.

Levantamiento de restricciones celebran Pascua tras Semana Santa

El levantamiento de las restricciones llega justo a tiempo para los cristianos ortodoxos, que celebran la Pascua el domingo, una semana después de las conmemoraciones católicas y protestantes.

Dichas restricciones provocaron rechazo el mes pasado cuando la policía israelí impidió que líderes católicos entraran en la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar una misa privada en la festividad cristiana del Domingo de Ramos por primera vez en siglos. 

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Turistas acusaron a Israel de usar la guerra como excusa para restringir el acceso al calificar esta limitante como una desgracia.

“Esto es una gracia de Dios después de 40 días de usar la guerra como pretexto, pero Dios ha concedido firmeza en esta mezquita”, expresó uno de ellos.

Durante las oraciones del Ramadán un viernes de principios de febrero, Israel restringió a 10,000 el número de palestinos autorizados a entrar desde Cisjordania, y solo permitió el acceso a hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50, además de niños menores de 12 años.


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