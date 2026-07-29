Estudiantes de Michigan habían denunciado abuso de Epstein

Un informe sobre una escuela de artes documentó acusaciones contra el financista y decenas de señalamientos por presuntos abusos cometidos

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Una investigación independiente sobre el Interlochen Center for the Arts, en Michigan, reveló dos denuncias de conducta sexual inapropiada contra Jeffrey Epstein, además de documentar decenas de acusaciones de presunto abuso sexual que involucran a casi 50 exintegrantes del personal de la institución.

El centro educativo, reconocido por su campamento de verano y su escuela de artes escénicas, contrató en 2024 al despacho Sanghavi Law Office para revisar denuncias históricas de abuso sexual atribuidas a docentes y empleados.

Posteriormente, la investigación se amplió para incluir cualquier vínculo con Epstein, quien fue donante de la institución y murió en prisión en 2019.

De acuerdo con el informe, se recopilaron 70 testimonios de exalumnos que denunciaron presuntas conductas sexuales indebidas por parte de 47 miembros del profesorado y del personal, en hechos ocurridos entre las décadas de 1950 y 2010, aunque la mayoría corresponden a periodos anteriores al año 2000.

Informe documenta múltiples señalamientos

El documento, de 97 páginas, concluye que los testimonios describen presuntos casos de captación, insinuaciones, tocamientos y relaciones sexuales inapropiadas entre adultos vinculados con la institución y estudiantes.

"La información reunida durante esta investigación es, sencillamente, devastadora", señala el reporte.

Las autoridades de Interlochen informaron que entregaron los nombres de las personas señaladas a la Fiscalía del condado de Grand Traverse para determinar si existe la posibilidad de emprender acciones legales. Ninguno de los acusados continúa laborando en la institución y más de un tercio ya falleció.

En una carta dirigida a la comunidad escolar, el presidente de Interlochen, Trey Davey, y el presidente de la junta directiva, Barrett Rollins, ofrecieron disculpas a quienes aseguraron haber sido víctimas de abuso.

"Lamentamos profundamente el daño sufrido por miembros de nuestra comunidad y ofrecemos nuestras disculpas a quienes se vieron afectados por el abuso en Interlochen", expresaron.

También investigaron la relación con Epstein

La institución retiró en 2008 el nombre de Jeffrey Epstein de una residencia estudiantil, luego de que el financista fuera condenado por delitos sexuales en Florida. El edificio, posteriormente renombrado como Green Lake Lodge, fue demolido recientemente.

Epstein asistió como campista a Interlochen en 1967 y realizó donaciones superiores a 400 mil dólares entre 1990 y 2003.

El informe señala que dos exalumnas denunciaron conductas de índole sexual por parte del empresario. Una de ellas aseguró que Epstein realizó contactos físicos inapropiados mientras se encontraba en la residencia que anteriormente llevaba su nombre y posteriormente financió un viaje para visitarlo en Nueva York.

La segunda mujer declaró que acudió a la casa de Epstein para darle un masaje y afirmó que él le habría pedido quitarse parte de la ropa. Según su testimonio, nunca volvió a tener contacto con él ni con Ghislaine Maxwell.

Casos ya habían sido vinculados al proceso contra Maxwell

El informe también recuerda que, de manera independiente a esta investigación, al menos dos exalumnas de Interlochen ya habían denunciado previamente a Epstein y Maxwell por presunta captación y abuso sexual, de acuerdo con registros federales e informes periodísticos.

Una de esas mujeres testificó durante el juicio contra Maxwell en 2021, proceso que concluyó con la condena de la excolaboradora de Epstein por tráfico sexual.