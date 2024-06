Declaran culpable a Donald Trump tras juicio en Nueva York

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable en la Corte de Nueva York por la presunta falsificación de documentos para silenciar a la actriz porno Storny Daniels sobre una supuesta relación sexual y proteger su carrera presidencial en 2016.

El jurado, compuesto por siete hombres y cinco mujeres, declararon culpable a Trump de los 34 cargos que se le acusaban, los cuales están relacionados con falsificación de registros comerciales.

Se trata de la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es declarado culpable en un juicio penal.

El juez programó la audiencia de sentencia de Donald Trump para el 11 de julio a las 10:00 de la mañana.

A través de su cuenta de X, el exmandatario estadounidense publicó un mensaje en que se lee lo siguiente:

MY CIVIL RIGHTS HAVE BEEN TOTALLY VIOLATED WITH THIS HIGHLY POLITICAL, UNCONSTITUTIONAL, AND ELECTION INTERFERING WITCH HUNT. OUR FAILING NATION IS BEING LAUGHED AT ALL OVER THE WORLD!



Donald Trump Truth Social 04:15 PM EST 05/30/24 pic.twitter.com/ZEcBTkwimi