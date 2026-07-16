Inundaciones en Texas dejan dos muertos y cientos de rescates

El gobernador de Texas, Greg Abbott infromó que las inundaciones han dejado al menos dos muertos y más de 200 personas rescatadas

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Dos personas murieron y más de 200 fueron rescatadas tras las inundaciones repentinas que afectan al estado de Texas, donde las lluvias mantienen en alerta a las autoridades, informó el gobernador Greg Abbott.

El mandatario estatal confirmó que las fuertes precipitaciones provocaron la muerte de dos personas y obligaron al despliegue de operaciones de rescate con embarcaciones y helicópteros para auxiliar a conductores atrapados y habitantes de viviendas afectadas.

Abbott señaló que más de 1,300 socorristas participan en las labores de emergencia y advirtió que la amenaza continúa debido a que se pronostican nuevas lluvias en las zonas más afectadas.

Río Guadalupe vuelve a registrar una crecida peligrosa

El Servicio Meteorológico Nacional informó que una crecida de gran magnitud avanzó por el río Guadalupe, el mismo cauce que hace un año fue escenario de las inundaciones que cobraron la vida de decenas de personas, incluidas niñas y monitores del campamento Camp Mystic.

Las autoridades indicaron que, al igual que en 2025, el aumento del nivel del agua ocurrió durante la madrugada. Sin embargo, residentes de la región de Texas Hill Country afirmaron que en esta ocasión recibieron advertencias con mayor anticipación.

Los meteorólogos emitieron llamados urgentes para que la población buscara terrenos elevados, mientras el nivel del río aumentaba rápidamente. En algunos puntos, el Guadalupe registró incrementos superiores a los 9 metros en pocas horas.

Lluvias superan los 70 centímetros en algunas zonas

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en el condado de Uvalde se acumularon hasta 74 centímetros de lluvia durante los últimos tres días, mientras que otras regiones registraron alrededor de 30 centímetros. El pronóstico prevé precipitaciones adicionales hasta este viernes.

El meteorólogo Jason Runyen señaló que existe la expectativa de que las lluvias comiencen a disminuir en las próximas horas, aunque las autoridades mantienen el monitoreo permanente de ríos y arroyos.

Una de las víctimas fue arrastrada por la corriente

Las autoridades no revelaron oficialmente la identidad de una de las personas fallecidas. Sin embargo, Jennie Steward informó que el cuerpo de su esposo, John Mark Steward, de 65 años, fue localizado tras ser arrastrado por la corriente en Kerrville.

Según su testimonio, el agua alcanzó la entrada de la casa móvil donde vivía la víctima antes de que la estructura fuera arrastrada hacia el arroyo Goat y posteriormente al río Guadalupe.

Campamentos permanecen bajo vigilancia

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, las inundaciones no han alcanzado los niveles históricos registrados en 2025. Cerca de Camp Mystic, el río llegó a aproximadamente 6.3 metros, un nivel suficiente para provocar desbordamientos.

La oficina del sheriff del condado de Kerr informó que todos los menores alojados en los campamentos de verano permanecen a salvo. Los responsables de varios de estos centros señalaron que los niños continúan resguardados mientras persiste la emergencia.