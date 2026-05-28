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Tamaulipas

Tormentas golpean Matamoros; dejan inundaciones y apagones

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas; sin embargo, exhortaron a la población a evitar zonas inundadas

  • 28
  • Mayo
    2026

Las intensas tormentas registradas en municipios fronterizos de Tamaulipas provocaron inundaciones, encharcamientos, caída de objetos y afectaciones en el suministro eléctrico, principalmente en Matamoros, donde autoridades mantienen vigilancia ante la persistencia de condiciones meteorológicas inestables.

En Matamoros, una fuerte lluvia registrada alrededor de las 10:00 de la mañana de este martes dejó diversas afectaciones en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con reportes preliminares, varias vialidades comenzaron a inundarse pocos minutos después del inicio de la precipitación, complicando la circulación vehicular y dificultando el paso de peatones.

Además, las ráfagas de viento ocasionaron daños materiales en diferentes sectores. Uno de los incidentes ocurrió en el cruce de la avenida Álvaro Obregón, donde una palma colapsó debido a la fuerza del viento, generando riesgo para automovilistas y transeúntes.

En otro punto de la ciudad, sobre la calle 6 y Zaragoza, un anuncio espectacular fue desprendido y quedó sostenido únicamente por cables de alta tensión, situación que obligó a extremar precauciones en la zona ante el peligro de un posible colapso.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas; sin embargo, exhortaron a la población a evitar zonas inundadas, conducir con precaución y mantenerse atenta a los avisos oficiales mientras continúan las lluvias.

En Nuevo Laredo, autoridades municipales informaron que durante el transcurso de la mañana la intensidad de las precipitaciones comenzó a disminuir en la región de los Dos Laredos.

“Actualmente predominan lloviznas y algunos chubascos dispersos, mientras que los núcleos de tormenta que durante la madrugada afectaron la zona continúan perdiendo fuerza y desplazándose fuera del radar local”, informaron autoridades municipales.

No obstante, señalaron que todavía existe posibilidad de lluvia ligera y actividad eléctrica aislada en algunos sectores, aunque las condiciones climáticas muestran una tendencia gradual a mejorar.

Protección Civil y Bomberos mantienen un monitoreo permanente de la situación y pidieron a la ciudadanía manejar con precaución, guardar distancia entre vehículos y considerar que algunas vialidades continúan mojadas tras las precipitaciones.


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