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Internacional

Delcy Rodríguez anuncia entrada de 300 mdd por venta de fueloil

La mandataria explicó que este capital está destinado a fortalecer el ingreso de trabajadores, así como a sectores críticos de salud, alimentación y vivienda

  • 14
  • Marzo
    2026

En un contexto de reconfiguración política tras la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado la inyección de 300 millones de dólares a un nuevo fondo de "protección social". Los recursos provienen de una venta extraordinaria de fueloil, combustible derivado del petróleo.

Durante un acto transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria explicó que estos capitales están destinados a fortalecer el ingreso de los trabajadores, así como a sectores críticos de salud, alimentación y vivienda.

Nueva arquitectura financiera ante la crisis

Rodríguez detalló que su administración ha establecido dos fondos soberanos alimentados por nuevas inversiones en hidrocarburos:

  1. Fondo de Protección Social: Enfocado en la mejora salarial y servicios básicos de la población.

  2. Fondo de Servicios Públicos: Destinado a la infraestructura nacional.

Pese al anuncio del flujo de capital, la presidenta encargada no ofreció detalles específicos sobre el porcentaje o la fecha en que se verá reflejado el incremento en los ingresos de la clase obrera.

Tensión comercial con Colombia: El "No" a Gustavo Petro

A pesar del deshielo diplomático en la región, Rodríguez rechazó formalmente la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de establecer un arancel cero para la comercialización binacional. La mandataria argumentó que Venezuela no puede competir en igualdad de condiciones debido a las sanciones estadounidenses que aún pesan sobre los productores locales.

"Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede... no podemos ir en igualdad de condiciones y nosotros tenemos que acompañar a nuestro país productivo", sentenció, subrayando que la desigualdad generada por las medidas coercitivas impide una apertura comercial total en este momento.

Reencuentro diplomático con Washington

En un giro histórico tras la ruptura de relaciones en 2019, Delcy Rodríguez celebró el restablecimiento de los lazos con la Casa Blanca. La líder chavista saludó el izado de la bandera de Estados Unidos en la embajada de Caracas —un hecho que no ocurría desde hace siete años— y aseguró que la bandera tricolor de Venezuela ondeará pronto en Washington.

Sin embargo, aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo al presidente estadounidense:

"Presidente Trump, es el sentir de un pueblo... es la forma de que la América Latina pueda marchar junto a un crecimiento acompasado", expresó, haciendo un llamado al levantamiento definitivo de todas las sanciones.

Rodríguez concluyó afirmando que Venezuela está demostrando que puede mantener relaciones de respeto mutuo con la potencia norteamericana "de pie y con la frente en alto".


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