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Internacional

Venezuela recordará el retorno de Chávez tras golpe de 2002

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez anuncia conmemoración y llama a mantener viva la memoria histórica del fallido golpe de Estado

  • 11
  • Abril
    2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recordó este sábado el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y anunció una conmemoración el próximo lunes para celebrar el retorno al poder de Hugo Chávez.

Durante un mensaje transmitido por la televisión estatal, Rodríguez afirmó que “todo 11 tiene su 13”, en referencia al regreso de Chávez al poder dos días después de haber sido depuesto.

Conmemoración del “rescate de la democracia”

La funcionaria señaló que el 13 de abril será recordado como el momento en que, según el discurso oficial, el pueblo venezolano restituyó el orden democrático.

También llamó a no olvidar lo ocurrido en 2002 y subrayó que “la historia debe ser memoria viva” para fortalecer la autodeterminación de los pueblos.

En la misma línea, el canciller Yván Gil aseguró que Chávez fue “secuestrado” durante los hechos y que en pocas horas se produjo un intento de desmantelamiento de las instituciones.

Un episodio clave en la historia reciente

El golpe de Estado de abril de 2002 derivó en la salida temporal de Chávez del poder por cerca de 48 horas, antes de ser restituido con apoyo de sectores militares y movilizaciones populares.

Durante ese breve periodo, el empresario Pedro Carmona asumió la presidencia en un gobierno de facto que fue rechazado por diversos actores nacionales e internacionales, lo que contribuyó al retorno del mandatario.

Desde días previos, dirigentes del oficialismo, como Diosdado Cabello, habían adelantado que se prepararían actos para recordar las fechas del 11, 12 y 13 de abril, consideradas clave dentro de la narrativa política del chavismo.

El aniversario se da en un contexto de tensiones políticas persistentes en el país, donde el oficialismo insiste en reivindicar estos hechos como un momento decisivo en la defensa de su proyecto político.


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