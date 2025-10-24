Denuncia Lituania incursión rusa en su espacio aéreo

Aviones militares rusos entraron brevemente al espacio aéreo de Lituania el jueves por la noche, según el presidente del país, que condenó lo que calificó como una flagrante violación de la integridad territorial de su país, miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

El Ministerio de Exteriores lituano tenía previsto convocar a representantes de la embajada rusa en Vilna, la capital del país, para protestar por la violación, dijo el presidente, Gitanas Nausėda, en la red social X.

“Se trata de una flagrante violación del derecho internacional y de la integridad territorial de Lituania. Una vez más, confirma la importancia de fortalecer la preparación de la defensa aérea europea”, escribió el mandatario.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia rechazó la afirmación lituana.

En un comunicado, explicó que aviones de combate SU-30 realizaron vuelos de entrenamiento sobre la región de Kaliningrado el jueves en estricto cumplimiento de las normas.

"Las aeronaves no se desviaron de su ruta de vuelo ni violaron las fronteras de otros estados, como lo confirman los medios de monitoreo objetivo", indicó.

Las naciones bálticas ya estaban en alerta máxima debido a la agresión del Kremlin a Ucrania. Y en las últimas semanas, una serie de misteriosos incidentes con drones y violaciones del espacio aéreo por parte de aviones de guerra rusos han alimentado la preocupación de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, podría estar poniendo a prueba los reflejos defensivos de la OTAN.

Algunos líderes han acusado a Putin de librar una guerra híbrida en Europa. Moscú niega estar sondeando las defensas de la OTAN.

Las fuerzas armadas lituanas dijeron en un comunicado que, alrededor de las 6 de la tarde del jueves, dos aviones militares rusos volaron entraron unos 700 metros (765 yardas) en el espacio aéreo nacional. Los aviones SU-30 y el avión de reabastecimiento IL-78 se alejaron después de unos 18 segundos.

Las fuerzas armadas de Lituania creen que los aviones podrían haber estado realizando ejercicios de reabastecimiento en el vecino enclave ruso de Kaliningrado.

Dos aviones de combate españoles, que habían realizado misiones de vigilancia aérea de la OTAN, volaron hacia el zona.

También el jueves, Nausėda asistió a una cumbre en la sede del Consejo Europeo en Bruselas, donde los líderes de la Unión Europea respaldaron un plan para garantizar que bloque pueda defenderse de un ataque externo para finales de la década. El plan se denomina Preparación 2030.

Comentarios