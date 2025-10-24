Cerrar X
lituania_presidente_be69b8854d
Internacional

Denuncia Lituania incursión rusa en su espacio aéreo

Lituania denunció que aviones militares rusos entraron brevemente en su espacio aéreo, lo que calificó como una 'flagrante violación'

  • 24
  • Octubre
    2025

Aviones militares rusos entraron brevemente al espacio aéreo de Lituania el jueves por la noche, según el presidente del país, que condenó lo que calificó como una flagrante violación de la integridad territorial de su país, miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

El Ministerio de Exteriores lituano tenía previsto convocar a representantes de la embajada rusa en Vilna, la capital del país, para protestar por la violación, dijo el presidente, Gitanas Nausėda, en la red social X.

“Se trata de una flagrante violación del derecho internacional y de la integridad territorial de Lituania. Una vez más, confirma la importancia de fortalecer la preparación de la defensa aérea europea”, escribió el mandatario.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia rechazó la afirmación lituana.

En un comunicado, explicó que aviones de combate SU-30 realizaron vuelos de entrenamiento sobre la región de Kaliningrado el jueves en estricto cumplimiento de las normas.

"Las aeronaves no se desviaron de su ruta de vuelo ni violaron las fronteras de otros estados, como lo confirman los medios de monitoreo objetivo", indicó.

Las naciones bálticas ya estaban en alerta máxima debido a la agresión del Kremlin a Ucrania. Y en las últimas semanas, una serie de misteriosos incidentes con drones y violaciones del espacio aéreo por parte de aviones de guerra rusos han alimentado la preocupación de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, podría estar poniendo a prueba los reflejos defensivos de la OTAN.

Algunos líderes han acusado a Putin de librar una guerra híbrida en Europa. Moscú niega estar sondeando las defensas de la OTAN.

Las fuerzas armadas lituanas dijeron en un comunicado que, alrededor de las 6 de la tarde del jueves, dos aviones militares rusos volaron entraron unos 700 metros (765 yardas) en el espacio aéreo nacional. Los aviones SU-30 y el avión de reabastecimiento IL-78 se alejaron después de unos 18 segundos.

Las fuerzas armadas de Lituania creen que los aviones podrían haber estado realizando ejercicios de reabastecimiento en el vecino enclave ruso de Kaliningrado.

Dos aviones de combate españoles, que habían realizado misiones de vigilancia aérea de la OTAN, volaron hacia el zona.

También el jueves, Nausėda asistió a una cumbre en la sede del Consejo Europeo en Bruselas, donde los líderes de la Unión Europea respaldaron un plan para garantizar que bloque pueda defenderse de un ataque externo para finales de la década. El plan se denomina Preparación 2030.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_e6e776972a
Promete Alemania US$2,000 millones en ayuda militar a Ucrania
ucrania_casa_blanca_564f162441
Viajará Zelensky a EUA esta semana para reunión con Trump
ea039e64_7899_4465_b009_3a789e878b6e_9bdf56c537
Coahuila refuerza blindaje por caso de gusano barrenador en NL
publicidad

Últimas Noticias

IMG_5264_d7e1ab2bb3
Derrota Auténticos Tigres a Borregos CDMX y asegura postemporada
Rod_Stewart_3281dff526
Nombran a Rod Stewart ciudadano honorario de Buenos Aires
Whats_App_Image_2025_10_24_at_9_24_24_PM_2_b9b6b46f6e
Los Puertos estrena moderna cancha y área de convivencia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×