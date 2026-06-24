La Red de Médicos de Sudán condenó enérgicamente cualquier violación contra la población civil y exigió el cese inmediato de las detenciones arbitrarias

Inicio / Internacional / ONG denuncia 215 muertos en dos meses dentro de prisión en Sudán

Al menos 215 prisioneros perdieron la vida en una prisión al oeste de Sudán a lo largo de dos meses.

La Red de Médicos de Sudán mencionó las condiciones humanitarias en el país ante la continuación de la guerra.

"Según información recibida de fuentes locales, la cifra de fallecidos entre civiles sometidos a detención arbitraria ha aumentado a más de 215 personas entre mayo y junio"

Las muertes son "consecuencia de la propagación de enfermedades y epidemias, así como de la tortura y los malos tratos a los detenidos, en condiciones de detención que carecen incluso de los estándares más básicos de atención médica y dignidad humana".

Por otro lado, 31 detenidos fueron trasladados al Hospital de Nyala hace más de dos semanas a pesar de no presentar, según se informa, ninguna enfermedad grave, según la red, que añadió que entre ellos había "menores de edad, y su paradero y destino siguen siendo desconocidos".

La Red de Médicos de Sudán condenó enérgicamente cualquier violación contra la población civil y exigió el cese inmediato de las detenciones arbitrarias.

Exigió que se permita el acceso de las organizaciones humanitarias y médicas a los centros de detención y que se revele el "destino de todos los detenidos, en particular de aquellos que fueron trasladados en circunstancias misteriosas de la prisión de Daqris al hospital de Nyala y que no han regresado".