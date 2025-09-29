Cerrar X
Internacional

Derrumbe en escuela de Indonesia deja un muerto y decenas heridos

Un edificio en construcción colapsó en una escuela islámica de Indonesia, dejando un muerto, decenas de heridos y varios atrapados en los escombros

  • 29
  • Septiembre
    2025

Un edificio en construcción dentro de una escuela islámica de Indonesia se vino abajo el lunes sobre decenas de estudiantes que estaban rezando, dejando al menos un muerto, decenas de heridos y varios otros sepultados bajo los escombros.

Policías, soldados y rescatistas pasaron la noche entre los escombros en busca de más estudiantes, localizando a ocho de ellos más de ocho horas después del derrumbe en la Escuela Islámica Al Khoziny en la ciudad de Sidoarjo, en Java Oriental. Los rescatistas señalaron que habían visto más cuerpos, por lo que es probable que aumente el número de muertos.

Los estudiantes se encontraban en medio de su oración vespertina en un edificio que estaba siendo ampliado sin autorización cuando la obra se vino abajo sobre ellos, informó el portavoz de la policía provincial, Jules Abraham Abast.

Un estudiante varón falleció y otros 99 resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales, algunos de ellos en estado crítico, indicaron las autoridades.

La mayoría de las víctimas eran varones, ya que las mujeres rezaban en otra parte del edificio y lograron escapar, señalaron los sobrevivientes. Residentes, maestros y administradores brindaron asistencia a los estudiantes heridos, muchos de los cuales sufrieron lesiones en la cabeza y huesos rotos.

Las autoridades iniciaron una investigación sobre la causa del derrumbe.

Abast dijo que, originalmente, la antigua sala de oración tenía sólo dos pisos, pero que había sido renovada para añadir dos pisos más sin contar con un permiso para la construcción de la nueva estructura.

"Al parecer, los cimientos del antiguo edificio no pudieron soportar dos pisos de concreto y colapsaron durante el proceso de vertido", informó Abast.

Informes televisivos mostraban a decenas de rescatistas, policías y soldados cavando desesperadamente entre los escombros de concreto reforzado con acero en busca de sobrevivientes, con el apoyo de maquinaria pesada.

Familiares de los estudiantes se reunieron en hospitales o cerca del lugar del derrumbe a la espera de noticias sobre sus hijos. Familiares rompieron en llanto al ver a rescatistas sacar a un estudiante herido y cubierto de polvo.

Pesadas losas de concreto y otros escombros dificultaron las labores de búsqueda y rescate, dijo Nanang Sigit, quien estaba al frente de las operaciones.

"Hemos estado suministrando oxígeno y agua a los que aún se encuentran atrapados bajo los escombros y manteniéndolos con vida mientras trabajamos arduamente para sacarlos", declaró Sigit. Añadió que los rescatistas vieron varios cuerpos esparcidos bajo los escombros, pero que se centraron en salvar a los que aún estaban con vida.


