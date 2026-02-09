Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_26_a7f5d8be4d
Internacional

Colapso en Trípoli deja 15 muertos y 8 heridos

Quince personas murieron y ocho resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio en Trípoli, Líbano; autoridades investigan causas

  • 09
  • Febrero
    2026

Al menos 15 personas murieron, entre ellas varias quinceañeras, tras el colapso de un edificio de seis pisos en la ciudad de Trípoli, en el norte del Líbano, informaron este lunes medios estatales.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias, gestionada por el Estado, otras ocho personas resultaron heridas en el siniestro.

La Defensa Civil libanesa indicó que al menos uno de los lesionados presentó una herida de bala, en medio del caos que siguió al derrumbe.

Derrumbe en barrio vulnerable

El edificio de apartamentos, ubicado en el empobrecido barrio de Bab Tabbaneh, se desplomó la tarde del domingo.

Testigos señalaron que residentes de la zona se congregaron alrededor del enorme cráter dejado por la estructura y algunos dispararon al aire tras el colapso.

Trípoli, la segunda ciudad más grande del país, arrastra desde hace años problemas de abandono gubernamental y deterioro de infraestructura, situación que ha incrementado la vulnerabilidad de numerosas construcciones.

HAuVlbibUAArQqA.jfif

Los colapsos de edificios no son inusuales en esta ciudad, donde los estándares de construcción y mantenimiento suelen ser deficientes. Sin embargo, el elevado número de víctimas en este caso generó una fuerte indignación entre la población.

Ante el riesgo de nuevos derrumbes, las autoridades evacuaron inmuebles cercanos por temor a que sus estructuras también estuvieran comprometidas.

Investigación en curso

El gobierno libanés prometió investigar a fondo las causas del siniestro y advirtió que se tomarán medidas legales contra quienes resulten responsables.

AP26040303401185.jpg

Mientras continúan las labores de evaluación en la zona, la tragedia vuelve a poner en el centro del debate la seguridad estructural y la crisis de infraestructura que afecta a amplios sectores del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

SRE_tendra_nuevo_servicio_de_call_center_a_partir_del_1_de_marzo_e310cd86a4
México aconseja no viajar a Irán, Líbano e Israel
AP_25338576520735_89562bf327
León XIV: 'La paz es posible' tras viaje a Turquía y Líbano
EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T091717_812_5c3a20bb51
Papa León XIV inicia visita de tres días al Líbano
publicidad

Últimas Noticias

images_b0bc17df9a
Asesinan a excoordinador operativo de la CES en Jiutepec
archivo_policia_tamaulipas_be771b4703
Refuerzan operativos en Ciudad Victoria para inhibir delitos
mundial_2030_5_mil_millones_euros_57f1defa01
Mundial 2030 dejará €5,000 millones a cada país sede
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×