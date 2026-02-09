Colapso en Trípoli deja 15 muertos y 8 heridos

Al menos 15 personas murieron, entre ellas varias quinceañeras, tras el colapso de un edificio de seis pisos en la ciudad de Trípoli, en el norte del Líbano, informaron este lunes medios estatales.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias, gestionada por el Estado, otras ocho personas resultaron heridas en el siniestro.

La Defensa Civil libanesa indicó que al menos uno de los lesionados presentó una herida de bala, en medio del caos que siguió al derrumbe.

Derrumbe en barrio vulnerable

El edificio de apartamentos, ubicado en el empobrecido barrio de Bab Tabbaneh, se desplomó la tarde del domingo.

Testigos señalaron que residentes de la zona se congregaron alrededor del enorme cráter dejado por la estructura y algunos dispararon al aire tras el colapso.

Trípoli, la segunda ciudad más grande del país, arrastra desde hace años problemas de abandono gubernamental y deterioro de infraestructura, situación que ha incrementado la vulnerabilidad de numerosas construcciones.

Los colapsos de edificios no son inusuales en esta ciudad, donde los estándares de construcción y mantenimiento suelen ser deficientes. Sin embargo, el elevado número de víctimas en este caso generó una fuerte indignación entre la población.

Ante el riesgo de nuevos derrumbes, las autoridades evacuaron inmuebles cercanos por temor a que sus estructuras también estuvieran comprometidas.

Investigación en curso

El gobierno libanés prometió investigar a fondo las causas del siniestro y advirtió que se tomarán medidas legales contra quienes resulten responsables.

Mientras continúan las labores de evaluación en la zona, la tragedia vuelve a poner en el centro del debate la seguridad estructural y la crisis de infraestructura que afecta a amplios sectores del país.

Comentarios