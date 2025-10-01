Cerrar X
Derrumbe en iglesia de Etiopía deja al menos 25 muertos

Un colapso de andamiaje en una iglesia en construcción durante un evento en honor a la Virgen María dejó múltiples víctimas fatales y decenas de heridos

  • 01
  • Octubre
    2025

El derrumbe de un andamiaje que sostenía una iglesia en construcción en Etiopía ha dejado como saldo mortal al menos 25 personas y decenas de heridos.

El incidente ocurrido la mañana de este miércoles en la región de Amhara se originó mientras fieles se reunían para un evento anual en celebración de la Virgen María.

Previo al derrumbe, muchas de las personas habían subido al andamiaje de madera para observar un mural en el techo cuando los andamios colapsaron.

De acuerdo con el médico local Seyoum Altaye, entre las víctimas se encuentran niños y personas mayores.

"Hasta ahora hemos confirmado 25 muertos y más de 100 heridos", dijo Altaye.

También comentó que el hospital está buscando ayuda de la Cruz Roja para atender a los heridos.

Teshale Tilahun, el administrador local, advirtió que el número de muertos podría aumentar. "Es una pérdida trágica para la comunidad", manifestó.


