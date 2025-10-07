Cerrar X
AP_25280485539668_a048c832a1
Internacional

Derrumbe en Madrid deja dos muertos y dos desaparecidos

Un edificio en renovación colapsó en Madrid, dejando 2 muertos, 2 desaparecidos y 3 heridos. Equipos de rescate siguen buscando entre los escombros

  • 07
  • Octubre
    2025

El derrumbe de este martes de un edificio en proceso de renovación en Madrid ha dejado hasta el momento a dos trabajadores muertos y a otras dos personas desaparecidas bajo los escombros, informó el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez Almeida.

Martínez Almeida también informó que los servicios de emergencia y la policía recuperaron el cadáver de un hombre y localizado el cuerpo de otra persona en los escombros, añadiendo que uno de los trabajadores desaparecidos era una mujer, pero que era demasiado pronto para saber el sexo del cuerpo localizado en las ruinas.

El derrumbe también ocasionó que tres trabajadores resultaran heridos, uno de los cuales sufrió una fractura en la pierna, cuando el piso superior del edificio de seis plantas se derrumbó y aplastó los pisos debajo de él alrededor de las 13:00 horas, dijo el alcalde.

La fachada permaneció en pie y aparentemente detuvo que la mayoría de los escombros llegaran a la calle. Los bomberos y la policía estaban utilizando perros rastreadores y drones para ayudar en las tareas de búsqueda.

La fachada del edificio estaba cubierta por una enorme lona verde que típicamente usan las cuadrillas de construcción al renovar edificios antiguos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25281090687991_5fcfb2040a
Rescatan a 900 excursionistas del Everest tras tormenta de nieve
49e763dc_c075_45d6_af03_e2b23155fb8a_1e44fdb855
Avanzan trabajos de modernización en Aeropuerto Plan de Guadalupe
ice_sheinbaum_d4cdc7ab46
Van 1,083 mexicanos detenidos tras redadas en EUA: Federación
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_63a8994282
Piden estudios en la zona de Catujanes para posibles desalojos
oms_gaza_bc9e5be971
OMS liderará reconstrucción del sistema sanitario en Gaza
EH_UNA_FOTO_2_8f52a1a564
Presenta Ramos Arizpe Ley de Ingresos con alza del 4%
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×