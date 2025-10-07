Derrumbe en Madrid deja dos muertos y dos desaparecidos

El derrumbe de este martes de un edificio en proceso de renovación en Madrid ha dejado hasta el momento a dos trabajadores muertos y a otras dos personas desaparecidas bajo los escombros, informó el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez Almeida.

Martínez Almeida también informó que los servicios de emergencia y la policía recuperaron el cadáver de un hombre y localizado el cuerpo de otra persona en los escombros, añadiendo que uno de los trabajadores desaparecidos era una mujer, pero que era demasiado pronto para saber el sexo del cuerpo localizado en las ruinas.

El derrumbe también ocasionó que tres trabajadores resultaran heridos, uno de los cuales sufrió una fractura en la pierna, cuando el piso superior del edificio de seis plantas se derrumbó y aplastó los pisos debajo de él alrededor de las 13:00 horas, dijo el alcalde.

La fachada permaneció en pie y aparentemente detuvo que la mayoría de los escombros llegaran a la calle. Los bomberos y la policía estaban utilizando perros rastreadores y drones para ayudar en las tareas de búsqueda.

La fachada del edificio estaba cubierta por una enorme lona verde que típicamente usan las cuadrillas de construcción al renovar edificios antiguos.

