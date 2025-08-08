Cerrar X
Internacional

Desarticulan app ilegal de transporte en Río de Janeiro

La aplicación de transporte clandestina generaba ganancias mensuales de hasta $185,000 dólares, informaron las autoridades; hay cuatro detenidos

  • 08
  • Agosto
    2025

La policía de Río de Janeiro llevó a cabo redadas este viernes contra un grupo criminal que supuestamente operaba una aplicación de transporte clandestina que generaba ganancias mensuales de hasta $1 millón de reales (alrededor de $185,000 dólares), informaron las autoridades. Al menos cuatro personas fueron arrestadas.

Las autoridades señalaron en un comunicado que el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más notorias de Brasil, coaccionó a conductores de motocicletas para que instalaran una aplicación de transporte desarrollada por el grupo y la usaran en Vila Kennedy, un barrio de Río de Janeiro.

Más de 300 conductores estaban registrados en la aplicación, y los ingresos se canalizaban a través de empresas fantasma para financiar operaciones de tráfico de drogas.

La policía ha arrestado a cuatro personas hasta ahora y ha ejecutado 12 órdenes de registro y decomiso en Río y ciudades vecinas. Las autoridades indicaron que la operación de transporte era dirigida por dos grupos bien estructurados: uno que amenazaba y extorsionaba a los conductores, y otro que recolectaba las ganancias y las transfería al capo del narcotráfico de una red local.

El Comando Vermelho es una de las bandas criminales más antiguas y grandes de Brasil. Originado en el sistema penitenciario de Río de Janeiro a finales de la década de 1970, el grupo ha expandido sus operaciones a otros negocios criminales, incluido el tráfico internacional de cocaína, y también controla territorio en varios de los barrios de clase trabajadora de Río.

Los grupos armados que dominan estas áreas a menudo gestionan servicios básicos como gas, internet y transporte. Medios brasileños reportaron recientemente que el Comando Vermelho ha prohibido el uso de aplicaciones de transporte populares como Uber y 99 en ciertas áreas.

Los mototaxis son un modo de transporte antiguo y popular en Río y otras ciudades brasileñas. Uber lanzó su servicio de transporte en motocicleta en Río en enero de 2023 y, dos años después, la compañía dijo en un comunicado que había transportado a tres millones de usuarios y registrado a 100,000 conductores.


