Coahuila

Desarticulan red de extorsión de Los Cabrera

Autoridades federales informaron que este grupo se dedicaba a extorsionar a comerciantes y ganaderos de Coahuila y Durango

  • 12
  • Diciembre
    2025

Autoridades federales informaron el desmantelamiento del grupo criminal Los Cabrera y la detención de más de cinco de sus integrantes, presuntamente dedicados a extorsionar a comerciantes y ganaderos de Coahuila y Durango.

Estas detenciones se dieron pese a que el gobierno estatal presumía que Coahuila era uno de los estados más seguros; sin embargo, Los Cabrera ya tenían mucho tiempo extorsionando en los municipios de La Laguna y en una gran parte también de Durango.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las acciones y operativos se realizaron durante la última semana en esa zona, en donde se llevaron a cabo cateos y patrullajes estratégicos, logrando la detención primero de Édgar “N”, alias “El Limones”, considerado uno de los líderes de este grupo delincuencial. Luego se logró la detención de cinco miembros más.

"En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el Gabinete de Seguridad seguimos trabajando en coordinación para desarticular estructuras criminales vinculadas con este delito y proteger a la población", destacó.

En la detención participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), además del apoyo de los gobiernos locales.

El Gabinete suma entonces seis detenciones –incluida la de "El limones"– a estas cinco personas, lo que "permitió debilitar la estructura delictiva relacionada con delitos de extracción ilegal y venta de hidrocarburos en Durango, así como con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región de La Laguna, además de lavado de dinero".

El miércoles, García Harfuch confirmó la detención de Edgar "N", alias "El limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera" y secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en La Laguna, tras un operativo desarrollado en Durango.


