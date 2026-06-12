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Internacional

Desmantelan FBI y Google plataforma para hacer fraudes digitales

El sistema chino, Outsider operaba desde 2023 ofreciendo a ciberdelincuentes acceso a infraestructura especializada para alojar sitios web falsos.

  • 12
  • Junio
    2026

Una operación conjunta encabezada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) permitió desmantelar parte de la infraestructura de Outsider, una plataforma china de phishing como servicio (PhaaS) que, según las autoridades estadounidenses, fue utilizada para cometer fraudes cibernéticos en al menos 55 países.

La acción fue realizada en coordinación con Google y Black Lotus Labs de Lumen como parte de la Operación Riptide, una estrategia enfocada en combatir redes de ciberdelincuencia, fraude digital y actividades ilícitas apoyadas por herramientas tecnológicas.

¿Qué era la plataforma Outsider?

De acuerdo con la investigación, Outsider operaba desde 2023 ofreciendo a ciberdelincuentes acceso a infraestructura especializada para alojar sitios web falsos destinados al robo de información financiera y personal. La plataforma distribuía los llamados "kits de phishing", herramientas que permiten replicar páginas legítimas para engañar a usuarios y obtener credenciales, datos bancarios y números de tarjetas.

El FBI estima que entre julio de 2023 y la actualidad se utilizaron más de 8,000 dominios de phishing asociados con esta red. Las autoridades calculan que las actividades de la plataforma estuvieron vinculadas al robo de aproximadamente 3,870,000 tarjetas de crédito.

Pérdidas millonarias por fraudes digitales

Las investigaciones señalan que las pérdidas económicas relacionadas con las operaciones de Outsider alcanzan los 1,900 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 32,699 millones de pesos mexicanos.

Durante el operativo también fueron asegurados cerca de 100,000 dólares en criptomonedas USDT, una cantidad cercana a 1.72 millones de pesos mexicanos.

Dominios y recursos fueron intervenidos

Como parte del derribo, las autoridades incautaron dominios utilizados para administrar la plataforma, una tienda en línea empleada para probar el servicio y miles de páginas fraudulentas registradas en proveedores estadounidenses. Muchos de estos dominios fueron redirigidos a una página oficial del FBI.

Además, los investigadores obtuvieron información sobre clientes de la red mediante la intervención de un bot de Telegram utilizado por los operadores de Outsider, lo que podría derivar en nuevas acciones contra grupos vinculados al fraude cibernético internacional.


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