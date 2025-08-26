Cerrar X
inter_buque_eua_415ca7094c
Internacional

Venezuela despliega 15,000 tropas para combatir el narcotráfico

Caracas anunció el despliegue de militares y la fuerza naval ante la tensión con EUA tras llegada de buques al Caribe. Pide apoyo de la ONU frente a 'amenazas'

  • 26
  • Agosto
    2025

Venezuela anunció el martes el despliegue de buques de la armada, drones y más de 15,000 efectivos para reforzar las operaciones militares y policiales antinarcóticas en la frontera terrestre con Colombia y aguas del Caribe, justo en momentos de tensión con Estados Unidos tras el despliegue ordenado por ese país de tres barcos de guerra cerca de las costas del país sudamericano.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, indicó en un vídeo difundido por la estatal Venezolana de Televisión que la medida busca reforzar la presencia de los cuerpos de seguridad que ya operan en los estados de Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia.

El anuncio tiene lugar una semana después que el gobierno de Donald Trump ordenara el despliegue de tres buques de guerra en las aguas del Caribe frente a las costas venezolanas como parte de los intentos para combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos.

Los efectivos involucrados, según Padrino López, van “a recibir pronto la orden de operación. Conocemos las condiciones y las características de los grupos terroristas, armados, narcotraficantes que operan en la frontera y que pretenden pasarse a territorio venezolano”.

Los recorridos por todos los ríos fronterizos estarán a cargo de la Infantería de Marina, especialmente en el Catatumbo, que desemboca en el Lago de Maracaibo, que fue el corazón de la industria petrolera venezolana y se localiza uno de los puertos más importantes del país, señaló el ministro.

En aguas territoriales de Venezuela en el Caribe se emplearán “buques de mayor porte”, acotó, sin dar otros detalles.

El martes, el gobierno venezolano también pidió el respaldo de Naciones Unidas para bajar las tensiones con Estados Unidos. El canciller Yván Gil se reunió con Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Venezuela, y le solicitó el apoyo del organismo para restablecer la “sensatez” ante lo que calificó como “amenazas” de Estados Unidos.

"Compartimos nuestras preocupaciones ante el despliegue de unidades militares” estadounidenses en el Caribe, señaló.

La semana pasada, el secretario general de la ONU, António Guterres, exhortó a Estados Unidos y Venezuela a “resolver sus diferencias por medios pacíficos”.

Se desconoce una fecha precisa para el arribo de los barcos militares cerca de las costas venezolanas y aunque fuentes estadounidenses han señalado que podría tardar meses, la expectativa en Estados Unidos es que lleguen en los próximos días.

El gobierno de Trump también duplicó a inicios de agosto a $50 millones de dólares una recompensa por la captura de Maduro, a quien acusó formalmente ante la justicia por cargos de narcoterrorismo.

Gil citó en su canal de Telegram un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) donde, según el canciller, se “ha ratificado a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos”.

Maduro sostiene que las acusaciones de Washington son infundadas y que buscan desestabilizar su gobierno, al tiempo en que ha tomado medidas como la incorporación de 4,5 millones de las milicias a labores de seguridad ciudadana en las distintas comunidades del país.

De acuerdo con el gobernante venezolano, ello busca “robustecer la capacidad logística y organizativa necesaria para garantizar la seguridad y defensa del territorio nacional”.

Las milicias fueron creadas en Venezuela por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) para incorporar ciudadanos voluntarios que asistan a las fuerzas armadas en la defensa de ataques externos e internos. Reciben formación militar y participan en los frecuentes ejercicios militares. Se estima que la Fuerza Armada está conformada por alrededor de 200,000 miembros regulares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Gz_Ot1_KM_Wo_AA_8_Hxa_90bfba180c
Guardia Costera de EUA incauta una cantidad ‘récord’ de droga
AP_25238507538615_3ec5494f83
Guardia Costera de EUA incauta 34 toneladas de droga en el Caribe
EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T105205_197_eacf6c9c07
Uribe afirma que EUA tiene pruebas en contra de Maduro
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_27_T155744_201_aa566e42b9
Riña entre 'Alito' Moreno y Noroña desata caos en el Senado
Exprimen_menores_sus_ultimos_dias_de_vacaciones_en_las_albercas_f96a2e9a63
'Exprimen' menores sus últimos días de vacaciones en las albercas
Reportan_incremento_del_200_en_ventas_por_regreso_a_clases_4a322fc0f0
Reportan incremento del 200% en ventas por regreso a clases
publicidad

Más Vistas

nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
publicidad
×