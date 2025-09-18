Cerrar X
helicoptero_eua_accidente_d27e27ad26
Internacional

Se estrella helicóptero cerca de base militar en Washington

El Ejército despliega un operativo tras la caída de un helicóptero en Washington, sin que se informara de inmediato cuántas personas estaban a bordo

  • 18
  • Septiembre
    2025

Un helicóptero se estrelló en una zona rural cerca de una base militar en el estado de Washington, informó el Ejército de Estados Unidos este jueves. No se informó de inmediato cuántas personas estaban a bordo ni sus condiciones.

El helicóptero se estrelló alrededor de las 21:00 horas el miércoles cerca de la base la Base Conjunta Lewis-McChord, dijo un oficial del Ejército en un comunicado.

"Esta sigue siendo una situación en desarrollo, y no hay detalles adicionales disponibles en este momento", afirmó el comunicado.

No se divulgaron detalles sobre el helicóptero.

La base se encuentra a unos 16 kilómetros (unas 10 millas) al sur de Tacoma bajo la jurisdicción del Cuartel General de la Base Conjunta del Ejército de Estados Unidos.

La policía del condado de Thurston, con sede en Olympia, publicó en línea tarde el miércoles que los agentes fueron enviados tras recibir informes de un posible accidente de helicóptero en el área de Summit Lake.

"Se nos ha informado que el ejército perdió contacto con un helicóptero en el área", indicó el departamento. Añadió que estaba trabajando con la base y que no había más detalles disponibles.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_66d50ab74c
Filial de ABC homenajeará a Kirk en horario del show de Kimmel
e5597c9f_e70e_412d_9b0c_c77f20edf77e_5df2d51da8
Samuel García recorre las presas de Nuevo León
AP_25255713382847_7ddad460af
Secretario de Estado de EUA se reúne con primer ministro de Qatar
publicidad

Últimas Noticias

22_muertos_pipa_591099c980
Sube a 22 la cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
EH_UNA_FOTO_e509804013
Iza Sheinbaum bandera por víctimas de sismos de 1985 y 2017
INFO_7_CONTEXTO_fbf60e1841
Roban balón del mundial en Guadalupe; ladrón es detenido
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×