Buque anfibio de EUA se despliega en Oriente Medio

El buque anfibio USS Tripoli (LHA-7) arribó al área de responsabilidad del Mando Central de Estados Unidos en Oriente Medio, en medio de una creciente escalada militar con Irán.

De acuerdo con información oficial, la embarcación, de la clase America, funge como buque insignia del Grupo Anfibio de Ataque Tripoli, conformado por aproximadamente 3,500 marineros, además de aeronaves de transporte, cazas de ataque y capacidades anfibias.

El despliegue forma parte del reforzamiento militar estadounidense en la región ante el aumento de tensiones y el riesgo de una escalada mayor en el conflicto.

Refuerzos en evaluación

Medios estadounidenses han señalado que el Pentágono analiza el envío de hasta 10,000 soldados adicionales a la zona, incluidos contingentes de infantería y vehículos blindados.

Estos refuerzos se sumarían a los cerca de 5,000 marines ya desplegados, así como a miles de paracaidistas de la 82.ª División Aerotransportada que han recibido órdenes de movilización.

Según reportes de The Washington Post, el grupo de combate anfibio incluye también a la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines, con base en Okinawa, Japón, integrada por unos 2,200 efectivos.

Escalada del conflicto

El despliegue ocurre tras la ofensiva militar iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, con el objetivo declarado de neutralizar amenazas estratégicas.

Los ataques derivaron en la muerte de figuras clave del gobierno iraní, incluido el líder supremo Alí Jameneí, así como altos mandos militares.

En respuesta, Teherán lanzó múltiples oleadas de misiles y drones contra territorio israelí y bases estadounidenses en la región, además de atacar instalaciones energéticas vinculadas a intereses de Washington.

La crisis también ha tenido repercusiones económicas. Irán ha restringido el tránsito en el estrecho de Ormuz, una vía clave por la que circula cerca del 20% del petróleo y gas comercializado a nivel mundial.

Esta situación ha provocado un aumento en los precios internacionales de los combustibles y ha elevado la preocupación por la estabilidad energética global, en un escenario que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

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