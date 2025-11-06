Cerrar X
Destacan cifra mensual más alta en despidos en EUA desde 2003

En total, las empresas anunciaron 1.1 millones de despidos este año, 65% más que en 2024. Considerado como el nivel más alto desde la pandemia de 2020

Los anuncios de despidos en Estados Unidos se dispararon a más de 150,000 en el mes de octubre, la cifra mensual más alta desde 2003.

Los recortes alcanzaron los 153,074 despidos, un aumento del 183% respecto al mes de septiembre, un incremento del 175 % respecto a octubre del año pasado y el nivel más alto desde 2003.

Las empresas tecnológicas también anunciaron grandes recortes: 33.281 despidos, seis veces más que el pasado mes de septiembre.

Según el estudio, los despidos masivos anunciados por las tecnológicas se deben al auge de IA y la integración de estos procesos en sus estructuras.

El informe de la consultora de empleo ofrece una visión del mercado laboral en un momento en que el Gobierno de Estados Unidos ha suspendido la recopilación y publicación de datos durante el cierre federal, que ya lleva 37 días establecido y se ha convertido en el más largo de la historia.

En total, las empresas anunciaron 1.1 millones de despidos este año, un 65 % más que en 2024 y el nivel más alto desde la pandemia de 2020.


