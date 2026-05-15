Traerá Mundial gasto adicional de $8,700 mdd en turismo

Con el Mundial en México, el gasto turístico también saldrá ganando.

Y es que se prevé que, ante un impulso por este evento, el gasto de los turistas alcance $8,700 millones de dólares adicionales durante los meses de junio y julio.

Del 11 de junio al 5 de julio, México será sede de 13 partidos del Mundial de Futbol en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

De acuerdo con analistas, históricamente, el mayor número de visitantes que llegaron a México para un mes de junio fue en 2018, con 8.23 millones de visitantes y un gasto promedio de $227.60 dólares.

Por su parte, en junio de 2025 se registró la llegada de 8.02 millones de turistas, ubicándose como el segundo mejor registro para un mes igual, con un gasto promedio de $343.10 dólares.

Al hablar del mes de julio de 2025, se observa la mayor entrada de visitantes desde que existe registro, con 8.41 millones de personas y un gasto medio de $357.00 dólares.

“Entonces, suponiendo un crecimiento anual de los visitantes igual al de 2025, para los meses de junio y julio, entrarían más visitantes al país”, señaló Grupo Financiero Base.

Realizando el mismo ejercicio con el gasto total, en los meses de junio y julio de 2026 el gasto de los visitantes sería de $6,222 millones de dólares, lo que significa que el gasto medio por visitante sería de $338.02 dólares.

“Si la cantidad de visitantes se duplica por los partidos del Mundial, el número de turistas en junio y julio ascendería a 36.78 millones y, si el gasto medio de los visitantes aumenta 20%, el gasto total sería de $14,920 millones de dólares".

"Es decir, habría un gasto adicional de $8,700 millones de dólares en junio y julio de 2026 por el Mundial”, puntualizó.

Además, tomando en cuenta el Producto Interno Bruto (PIB) de 2025 y un tipo de cambio de $18 pesos por dólar para ambos meses de 2026, el gasto total de los turistas en junio y julio de 2026 representaría 0.19% del PIB.

Considerando solo el gasto adicional que se asume por el efecto del Mundial, este representaría el 0.11% del PIB, añadió.

“El crecimiento económico derivado de los partidos en México se basa en la llegada de más visitantes internacionales con un nivel de gasto promedio superior al habitual”.

También existe la oportunidad de que turistas se desplacen hacia destinos de playa y otras ciudades turísticas.





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