Detienen presunto responsable de tiroteo en Universidad de Brown

La detención de una persona de interés marcó un nuevo giro en la investigación del tiroteo en la Universidad de Brown, ocurrido durante uno de los periodos más sensibles del calendario académico. El ataque, registrado el sábado por la tarde mientras se realizaban exámenes finales, dejó un saldo de dos estudiantes fallecidos y nueve personas heridas, generando una emergencia sin precedentes en el campus de Providence.

Durante varias horas, el campus y las zonas aledañas permanecieron bajo un confinamiento total, mientras cientos de agentes locales, estatales y federales desplegaban un operativo para localizar al presunto atacante. La medida se levantó hasta la madrugada del domingo, aunque las autoridades reconocieron que persistían múltiples incógnitas sobre el móvil del ataque.

¿Quién es la persona detenida tras el tiroteo en Brown?

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, la persona bajo custodia es un hombre de 24 años, originario de Wisconsin. Fue detenido en un hotel Hampton Inn en Coventry, Rhode Island, a unos 32 kilómetros de Providence, luego de que agentes acordonaran el área con apoyo del FBI.

El jefe de la policía de Providence, el coronel Oscar Perez, confirmó que hasta el momento no se han presentado cargos formales y subrayó que no se busca a ningún otro sospechoso. También evitó precisar si el detenido tenía algún vínculo directo con la universidad.

Cómo ocurrió el ataque durante los exámenes finales

El tiroteo se registró dentro de un aula del edificio de ingeniería Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga decenas de laboratorios y salones. Según autoridades, el agresor disparó más de 40 rondas con una pistola calibre 9 mm durante un examen de diseño de ingeniería.

Las investigaciones indican que las puertas exteriores estaban desbloqueadas, aunque las aulas requerían acceso con tarjeta. Videos de vigilancia muestran al sospechoso caminando tranquilamente al abandonar el lugar, vestido completamente de negro.

Estado de salud de los estudiantes heridos

La presidenta de Brown, Christina Paxson, informó que uno de los estudiantes heridos ya fue dado de alta. Otros siete permanecen en estado crítico pero estable, mientras que una persona continúa en condición crítica.

Entre los heridos se encuentra Kendall Turner, reciente graduada de Durham Academy, en Carolina del Norte. La institución confirmó que la joven recibe atención médica especializada y que su familia se mantiene a su lado.

Impacto del tiroteo en la comunidad universitaria

Como respuesta inmediata, Brown canceló todas las clases, exámenes y proyectos restantes del semestre, permitiendo a los estudiantes abandonar el campus. Muchos alumnos relataron haberse refugiado en aulas, bibliotecas y residencias mientras escuchaban las detonaciones.

La comunidad de Providence realizó una vigilia colectiva para honrar a las víctimas, en un evento que originalmente estaba planeado como celebración decembrina. El alcalde Brett Smiley destacó la resiliencia de los sobrevivientes y el papel que tuvieron los simulacros de seguridad previos.

Brown, una de las universidades más antiguas y prestigiosas de EUA, cuenta con más de 10 mil estudiantes entre licenciatura y posgrado. El ataque reavivó el debate sobre seguridad universitaria, acceso a edificios académicos y protocolos ante tiroteos, mientras la investigación continúa abierta.

