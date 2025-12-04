Difunden imágenes inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hicieron públicas fotografías y videos inéditos de la isla privada de Jeffrey Epstein, ubicada en las Islas Vírgenes estadounidenses, considerada por años el epicentro de los abusos del magnate acusado de explotación sexual de menores.

El material difundido muestra habitaciones y baños de la lujosa propiedad, así como una sala equipada con una silla de dentista y varias máscaras colgadas en la pared, un elemento que ha generado inquietud entre legisladores y observadores del caso.

Otra imagen exhibe un teléfono fijo con contactos grabados en marcación rápida identificados únicamente como Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry.

Además, se observa un amplio salón donde una pizarra contiene palabras como “poder”, “engaño” y “política”, elementos que refuerzan el halo de secretismo y manipulación que rodea la vida de Epstein.

Un vistazo al “mundo de Epstein”

“Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos este material para garantizar transparencia y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein”, declaró el congresista demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión encargado de la investigación.

El Comité también confirmó haber recibido documentos relacionados con Epstein provenientes de J.P. Morgan y Deutsche Bank, los cuales serán revisados y posteriormente divulgados como parte del compromiso legislativo con la transparencia.

El pasado 18 de noviembre, el Comité solicitó formalmente a la fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses información adicional sobre las investigaciones de Epstein y de su exsocia y cómplice, Ghislaine Maxwell, quien cumple condena en una prisión federal.

En paralelo, el Congreso estadounidense aprobó una ley, con apoyo bipartidista, que ordena al Departamento de Justicia hacer públicos los documentos del caso, aún no revelados pese al amplio interés público.

La postura de Trump y su giro inesperado

Donald Trump, quien mantuvo una relación de amistad con Epstein décadas atrás, inicialmente se mostró contrario a la publicación de los archivos, alegando que se trataba de una maniobra de los demócratas para perjudicarlo políticamente.

Sin embargo, el presidente terminó respaldando la ley que obligará a liberar dicha información.

