Se rompen los candados: los expedientes de Epstein verán la luz

El Congreso de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley que exige la divulgación de los archivos del caso Epstein, un desafío al presidente Donald Trump, que ejerció fuertes presiones para impedirlo antes de ceder.

Jeffrey Epstein era un magnate y delincuente sexual que se suicidó en su celda en agosto de 2019, antes de enfrentar un juicio federal. Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

Tras semanas de resistencia, presión tras bambalinas y un cabildeo frenético en contra de que el material se hiciera público, Trump tiró la toalla el domingo.

"Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder", afirmó Trump el domingo, cuando quedó claro que un centenar de sus copartidarios en el Congreso estaban dispuestos a desafiarlo. La Cámara de Representantes podría ahora aprobar la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que obligaría al Departamento de Justicia a publicar documentos no clasificados que detallan la investigación sobre las operaciones del desacreditado financiero y su muerte.

El asunto Epstein reveló fisuras en el apoyo al líder republicano, quien se postuló con la promesa de publicar los archivos, pero se retractó después de asumir el cargo en enero.

Algunos críticos acusaban al presidente de querer impedir la votación para ocultar elementos que lo implicarían en el caso, algo que él desmiente.

Trump duda en firmar

El presidente Donald Trump aún no ha decidido cuándo firmará el proyecto de ley que exige que el Departamento de Justicia divulgue los archivos de Jeffrey Epstein, según un funcionario de la Casa Blanca, quien dijo que el Gobierno todavía está esperando que el proyecto de ley llegue desde el Capitolio.

Los colaboradores planean darle a Trump la opción de firmar el proyecto de ley este martes por la noche, en Cámara o fuera de Cámara, o hacerlo o la mañana del miércoles. Trump ya ha dicho que efectivamente lo firmará.

¿Qué son los archivos de Epstein?

El término hace referencia al conjunto de evidencias recopiladas por los investigadores que participaron en los diversos procesos penales abiertos contra Epstein y sus colaboradores.

Aunque una parte de los documentos judiciales se ha hecho pública —como los registros de vuelo del jet privado de Epstein— otros permanecen bajo sello.

Algunas teorías de conspiración afirman que el FBI habría retenido ciertos documentos para proteger a socios de alto perfil, aunque aparecer mencionado en ellos no constituye, por sí solo, prueba de haber cometido un delito.

Desde su retorno a la Casa Blanca, la administración Trump ha dado a conocer algunos de estos archivos y ha asegurado que continuará publicando más.

