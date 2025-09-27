Cerrar X
Documentos revelan reuniones de Epstein con Musk, Bannon y Thiel

Elon Musk el estratega político Steve Bannon y el empresario Peter Thiel aparecen en documentos que detallan encuentros agendados por Jeffrey Epstein

El magnate tecnológico Elon Musk, el estratega político Steve Bannon y el empresario Peter Thiel aparecen en documentos que detallan encuentros agendados por Jeffrey Epstein, publicados este viernes por congresistas demócratas.

La información confirma vínculos previamente conocidos entre los tres influyentes personajes, cercanos al expresidente Donald Trump, y el fallecido pederasta, aunque es la primera vez que salen a la luz registros que los sustentan.

Entre las anotaciones figura un posible viaje de Musk a una isla en diciembre de 2014, un desayuno en Nueva York con Bannon en febrero de 2019 y un almuerzo con Thiel en noviembre de 2017. También se mencionan reuniones con Bill Gates y la presencia del príncipe Andrés de Inglaterra en un vuelo privado de Epstein.

Los documentos no señalan conductas delictivas por parte de los mencionados. Sin embargo, la portavoz demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Sara Guerrero, subrayó que el material confirma que “Epstein era amigo de algunos de los hombres más poderosos y ricos del mundo”.

La publicación se da tras la presión ejercida por legisladores y bases del movimiento MAGA, que exigen al Departa


