Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
andrew_mountbatten_windsor_ea5d694ee6
Internacional

Detienen al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III

El príncipe Andrés fue detenido por presunta mala conducta en un cargo público. La investigación se vincula a documentos compartidos con Jeffrey Epstein

  • 19
  • Febrero
    2026

El príncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III, fue detenido este jueves en el condado de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en un caso que vuelve a colocar a la familia real en el centro de la polémica.

La Policía del Valle del Támesis informó que agentes acudieron a la finca de Sandringham, residencia del duque, donde se ejecutó la detención.

El implicado permanece retenido mientras continúan los registros en propiedades ubicadas en Norfolk y Berkshire.

Se trata del Príncipe Andrés, duque de York, quien en años recientes perdió funciones y honores tras el escándalo derivado de su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Investigación por documentos sensibles

La nueva línea de investigación se apoya en correos electrónicos divulgados por autoridades estadounidenses que apuntan a que el exenviado comercial habría compartido información considerada sensible del gobierno británico con Epstein.

Días antes de la detención, la policía ya evaluaba el contenido de esos mensajes para determinar si existían elementos suficientes para abrir un proceso penal. Tras la revisión, las autoridades confirmaron que el caso pasó a fase de investigación formal.

En su comunicado, la corporación señaló que se trata de un expediente activo y pidió prudencia en la difusión de información para evitar afectar el proceso judicial.

Registros y alcance del caso

Los agentes realizaron registros simultáneos en viviendas relacionadas con el duque, mientras otras fuerzas policiales británicas revisan los movimientos del avión privado de Epstein en aeropuertos del Reino Unido.

Las pesquisas buscan determinar si el empresario utilizó territorio británico como parte de su red de tráfico sexual, lo que podría ampliar el alcance del caso.

Una de las acusaciones más mediáticas provino de Virginia Giuffre, quien afirmó haber sido trasladada al Reino Unido siendo menor y obligada a mantener relaciones con el expríncipe, señalamientos que él ha negado de forma reiterada.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_29_d93044dbec
Policía británica evalúa señalamientos contra expríncipe Andrés
cnne_1010607_el_principe_eduardo_habla_sobre_la_familia_real_420d6ccf0e
Príncipe Eduardo pide recordar a las víctimas de Epstein
EH_UNA_FOTO_2025_12_27_T090643_918_85af50ded5
Carlos III y el príncipe Guillermo alistan visitas a EUA en 2026
publicidad

Últimas Noticias

AP_26051521299894_c5d8a8d468
Escudo europeo LEAP: defensa antiaérea y drones autónomos
mon_laferte_llora_concierto_1_438c5a9ab2
Mon Laferte se quiebra y llora durante Carnaval de Veracruz
fiscalia_coahuila_federico_6836ce43ac
Fortalece Fiscalía de Coahuila estructura con nueva Ley Orgánica
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×