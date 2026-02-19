Detienen al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III

El príncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III, fue detenido este jueves en el condado de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, en un caso que vuelve a colocar a la familia real en el centro de la polémica.

La Policía del Valle del Támesis informó que agentes acudieron a la finca de Sandringham, residencia del duque, donde se ejecutó la detención.

El implicado permanece retenido mientras continúan los registros en propiedades ubicadas en Norfolk y Berkshire.

Se trata del Príncipe Andrés, duque de York, quien en años recientes perdió funciones y honores tras el escándalo derivado de su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Investigación por documentos sensibles

La nueva línea de investigación se apoya en correos electrónicos divulgados por autoridades estadounidenses que apuntan a que el exenviado comercial habría compartido información considerada sensible del gobierno británico con Epstein.

Días antes de la detención, la policía ya evaluaba el contenido de esos mensajes para determinar si existían elementos suficientes para abrir un proceso penal. Tras la revisión, las autoridades confirmaron que el caso pasó a fase de investigación formal.

En su comunicado, la corporación señaló que se trata de un expediente activo y pidió prudencia en la difusión de información para evitar afectar el proceso judicial.

Registros y alcance del caso

Los agentes realizaron registros simultáneos en viviendas relacionadas con el duque, mientras otras fuerzas policiales británicas revisan los movimientos del avión privado de Epstein en aeropuertos del Reino Unido.

Las pesquisas buscan determinar si el empresario utilizó territorio británico como parte de su red de tráfico sexual, lo que podría ampliar el alcance del caso.

Una de las acusaciones más mediáticas provino de Virginia Giuffre, quien afirmó haber sido trasladada al Reino Unido siendo menor y obligada a mantener relaciones con el expríncipe, señalamientos que él ha negado de forma reiterada.

