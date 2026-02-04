EUA retira archivos del caso Epstein por riesgo a víctimas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) retiró este martes de su página web miles de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, luego de que se denunciara que la información publicada comprometía la identidad y privacidad de las víctimas.

El DOJ informó a medios estadounidenses que la decisión se tomó tras detectar fallos técnicos o errores humanos en la edición de los documentos, lo que provocó la exposición de información sensible.

La dependencia aseguró que todos los archivos señalados por las víctimas o sus abogados fueron retirados para someterse a un nuevo proceso de revisión y edición.

En una carta presentada ante un juez federal, el Departamento de Justicia indicó que la revisión de los documentos continuará con el objetivo de garantizar que no se divulgue información confidencial adicional.

El gobierno federal también señaló que retiró de manera preventiva un “número sustancial” de archivos identificados de forma independiente para proteger la privacidad de las personas afectadas.

Indignación de las sobrevivientes

Abogados de las sobrevivientes afirmaron que las deficiencias en la edición de los documentos alteraron gravemente la vida de casi 100 víctimas, al exponer datos personales.

En un comunicado conjunto, las sobrevivientes calificaron la divulgación como “indignante” y subrayaron que no deben ser “nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas”.

La divulgación de los archivos fue ordenada tras la aprobación de una medida por ambas cámaras del Congreso, que obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos los documentos relacionados con Epstein.

Sin embargo, la publicación incluyó información altamente sensible, como direcciones de correo electrónico, fotografías y datos que permitían identificar nombres y rostros de posibles víctimas, lo que motivó la retirada inmediata del material.

El DOJ indicó que continúa examinando nuevas solicitudes y que los documentos serán republicados únicamente tras garantizar que la identidad y seguridad de las víctimas estén plenamente protegidas.

