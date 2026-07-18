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Dos militares de EUA mueren en ataque iraní en Jordania
Las dos muertes son las primeras bajas estadounidenses provocadas directamente por fuego iraní desde que se reanudaron los enfrentamientos
Por Sergio Villarreal | 18 Julio 2026
Dos integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos murieron y uno permanece desaparecido en acción después de una ofensiva iraní con misiles balísticos y drones contra fuerzas desplegadas en Jordania, un episodio que incrementa la presión militar en Medio Oriente y evidencia la capacidad de algunos proyectiles para superar las defensas instaladas en la región.
El Comando Central de Estados Unidos informó que el ataque ocurrió el viernes 17 de julio, mientras personal estadounidense y fuerzas aliadas participaban en las maniobras para contener la ofensiva aérea. Las identidades, rangos y unidades de los fallecidos permanecen reservados mientras concluye la notificación a sus familiares.
Cuatro militares fueron evacuados a hospitales
Además de las víctimas mortales, cuatro militares estadounidenses fueron trasladados a hospitales de Jordania, donde recibieron atención y posteriormente fueron dados de alta. Otros efectivos presentaron lesiones menores, pero pudieron regresar a sus actividades.
Las autoridades no han explicado en qué circunstancias desapareció el tercer militar, tampoco han precisado si se encontraba cerca de alguno de los puntos de impacto o dentro de una estructura afectada.
Su clasificación como desaparecido en acción indica que su ubicación y condición todavía no han sido establecidas, por lo que no existe confirmación de que haya sido capturado o haya muerto.
Misiles habrían alcanzado una base aérea en Jordania
Información preliminar ubica el ataque en la base aérea Muwaffaq Salti, situada en la región de Azraq, aproximadamente a 100 kilómetros al este de Amán. La instalación pertenece a Jordania, pero alberga personal, aeronaves de combate y recursos militares estadounidenses.
Al menos dos misiles balísticos habrían conseguido impactar el complejo, aunque todavía no se ha presentado una evaluación completa de los daños en hangares, pistas, sistemas de defensa o áreas utilizadas por el personal. Irán aseguró haber destruido aeronaves y equipo militar, pero esas afirmaciones no han sido confirmadas por Estados Unidos.
En paralelo, las Fuerzas Armadas jordanas informaron que sus sistemas de defensa derribaron diez misiles iraníes y cuatro drones que ingresaron al espacio aéreo del país. Jordania señaló que los proyectiles interceptados no provocaron víctimas ni daños materiales, un balance que se refiere únicamente a los objetivos neutralizados y no a los que habrían alcanzado la base.
Ataque eleva el costo de la escalada militar
Las dos muertes son las primeras bajas estadounidenses provocadas directamente por fuego iraní desde que se reanudaron los enfrentamientos, tras el colapso del acuerdo provisional que buscaba reducir las hostilidades entre Washington y Teherán.
Con este nuevo ataque, el número de militares estadounidenses fallecidos durante el conflicto aumentó a 16, mientras más de 430 han resultado heridos.
La ofensiva contra Jordania formó parte de una serie de acciones iraníes dirigidas contra países que albergan instalaciones o personal de Estados Unidos, en medio de una confrontación que también ha alcanzado a Kuwait, Baréin y otras zonas del Golfo.