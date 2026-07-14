Trump no juzgará al juicio, en el que Carroll declaró que su encuentro casual, coqueto y amistoso en la tienda departamental se volvió violento

Inicio / Internacional / E. Jean Carroll recibe indemnización de US$5.8 millones por abuso

La escritora E. Jean Carroll cobró los más de 5,6 millones de dólares que un jurado le concedió en su demanda por abuso sexual y difamación contra el presidente Donald Trump.

Este pago se efectuó el lunes desde una cuenta en la que el dinero había permanecido como un depósito en garantía desde el veredicto de 2023, de acuerdo con los registros judiciales.

“Nos complace informar que ella ha recibido el pago de la indemnización”, manifestó la abogada en un comunicado.

Trump depositó el dinero en una cuenta de depósito en garantía poco después de que el jurado fallara en su contra. La Corte Suprema de Estados Unidos dejó recientemente en pie el veredicto civil.

Los abogados de Trump solicitaron una orden de emergencia para bloquear el pago, pero les fue denegada. En la negativa, de una sola frase, no se establecen condiciones sobre cómo Carroll puede usar el dinero. Sus abogados han señalado en documentos judiciales que planean colocarlo en una cuenta de jubilación.

¿Qué es lo que dictaminó el jurado sobre el caso de abuso sexual en agravio de la escritora?

El jurado determinó que Trump atacó a Carroll en 1996 en el probador de una tienda departamental de lujo en Nueva York y que la difamó después de que ella contara la historia públicamente en unas memorias en 2019, durante su primer mandato como presidente.

El mandatario republicano afirmó en una entrevista de 2019 que ella estaba “mintiendo totalmente” y que “no es mi tipo”.

Trump no llegaría al juicio, en el que Carroll declaró que su encuentro casual, coqueto y amistoso en la tienda departamental se volvió violento.

La escritora lo demandó después de que Nueva York cambiara sus leyes para dar a los sobrevivientes de abuso sexual una nueva oportunidad de exigir por ataques ocurridos en un pasado lejano.