EUA e Irán se contradicen sobre quién controla Ormuz

El Ejército estadounidense mencionó que se utilizaron varios aviones de combate en este paso petrolero, el cual reiteró que 'Irán no controla'

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Estados Unidos e Irán afirmaron este lunes que intensificaron sus ataques, pero que ambos controlan el estrecho de Ormuz.

El último intercambio fue desencadenado por el ataque de Irán el domingo contra un buque portacontenedores en el estrecho, debido a que afirma que cuentan con el derecho a gestionar el tráfico a través del estrecho y potencialmente cobrar tarifas de acuerdo con un acuerdo de paz provisional alcanzado el mes pasado.

Estados Unidos niega el hecho, al citar el derecho internacional sobre la libertad de navegación, por lo que se intenta establecer una ruta alternativa fuera del control iraní.

Irán y Estados Unidos están cerca del punto medio del período de 60 días en el que se suponía que debían negociar un fin permanente de la guerra.

Estados Unidos afirma que atacó a decenas de objetivos iraníes

El Comando Central del ejército de Estados Unidos señaló que sus fuerzas atacaron decenas de emplazamientos en los bombardeos, incluidos sistemas de defensa aérea, sitios de radar, equipos de misiles y drones, y pequeñas embarcaciones.

"El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) completó el 12 de julio una nueva oleada de ataques ofensivos contra Irán, en los que alcanzó a decenas de objetivos en múltiples ubicaciones con munición de precisión para mermar la capacidad de Irán de seguir atacando el tráfico marítimo internacional que transita por el estrecho de Ormuz.

El Ejército estadounidense mencionó que se utilizaron varios aviones de combate en este paso petrolero, el cual reiteró que "Irán no controla".

Tras estos hechos, también afirmó que las fuerzas estadounidenses se encuentran posicionadas para garantizar la libertad de navegación.

La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, también pidió que el estrecho estuviera abierto como lo estaba antes de la guerra.

“La libertad de navegación tiene que ser respetada”, dijo.

Estos hechos surgieron durante este fin de semana, cuando se indicó que las fuerzas estadounidenses atacaron alrededor de 140 objetivos, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y drones.

Irán tomó represalias atacando naciones de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, e insistió en que solo ellos deben controlar el estrecho y potencialmente cobrar a los buques por transitar por él.

Irán reporta ataques contra bases de EUA en Medio Oriente

Irán aseguró haber lanzado una ofensiva contra bases militares de EUA en Jordania, Baréin y Kuwait, en respuesta a presuntos ataques estadounidenses contra instalaciones de sus Fuerzas Armadas tras un incidente en el estrecho de Ormuz.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó que la primera fase de la operación tuvo como objetivo la base aérea Príncipe Hassan, en Jordania, donde aseguró haber alcanzado depósitos de misiles e instalaciones de almacenamiento de combustible mediante misiles y drones.