Internacional

Ejército de Myanmar admite ataque aéreo a hospital

Myanmar reconoció un bombardeo contra un hospital en Rakhine; reportes locales hablan de más de 30 muertos y fuertes condenas internacionales

  • 13
  • Diciembre
    2025

El Ejército de Myanmar reconoció este sábado que realizó un ataque aéreo contra un hospital en el estado occidental de Rakhine, hecho que, según rescatistas locales y medios de comunicación, dejó más de 30 personas muertas, entre ellas pacientes, personal médico y niños.

Versión oficial del Ejército

En un comunicado difundido por el diario estatal Global New Light of Myanmar, las fuerzas armadas aseguraron que el hospital era utilizado como base por varios grupos armados opositores, entre ellos el Ejército Arakan y milicias prodemocracia surgidas tras el golpe de Estado de 2021.

El Ejército afirmó que la operación fue de carácter “antiterrorista” y sostuvo que las personas muertas o heridas eran combatientes y simpatizantes de los grupos armados, no civiles.

EH UNA FOTO - 2025-12-13T133248.086.jpg

Un alto funcionario de rescate en Rakhine señaló que al menos 34 personas murieron y unas 80 resultaron heridas cuando un avión de combate lanzó dos bombas sobre el hospital general del municipio de Mrauk-U, el cual quedó completamente destruido.

Condena internacional

Las Naciones Unidas señalaron que el ataque forma parte de un patrón más amplio de agresiones contra civiles e infraestructura médica en Myanmar.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se dijo “horrorizado” y advirtió que el bombardeo dejará a comunidades enteras sin acceso a atención médica.

RFE6Z546EJFONLV6WRBDZ5NUAY.jpg

Malasia, país que preside actualmente la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), condenó el ataque y calificó los bombardeos a civiles e instalaciones médicas como inaceptables y contrarios a los principios de la organización, una postura poco común frente a uno de sus miembros.

Contexto del conflicto

Myanmar vive un conflicto armado desde que el Ejército tomó el poder en 2021.

En Rakhine, el Ejército Arakan ha capturado gran parte del territorio desde noviembre de 2023, incluido el municipio de Mrauk-U.

El grupo insurgente anunció que buscará justicia a nivel internacional y denunció nuevos ataques aéreos que habrían dejado más víctimas civiles en la región.


