Ejército israelí asesina a periodista libanesa

Una nueva escalada de ataques israelíes en el sur del Líbano dejó este miércoles al menos cinco personas muertas, entre ellas la periodista libanesa Amal Khalil, colaboradora del diario Al-Akhbar, de acuerdo con autoridades militares libanesas y reportes de su medio.

Khalil, de 43 años, perdió la vida mientras cubría los acontecimientos en las inmediaciones de al-Tayri, en una jornada descrita como la más mortífera desde la entrada en vigor del alto el fuego de 10 días anunciado el 16 de abril para contener los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah.

Según versiones del Ministerio de Salud libanés, fuentes militares y organizaciones defensoras de la prensa, Khalil se encontraba junto con la fotógrafa independiente Zeinab Faraj cuando un ataque israelí impactó un vehículo que circulaba delante del suyo. Ambas buscaron resguardo en una vivienda cercana, pero el inmueble también fue alcanzado por otro bombardeo.

Equipos de rescate lograron extraer con vida a Faraj, quien sufrió una lesión en la cabeza, informó Elsy Moufarrej, responsable de la Unión de Periodistas del Líbano.

En el primer ataque murieron dos personas, según medios estatales libaneses, aunque de momento no se ha confirmado oficialmente la identidad de esas víctimas.

Por su parte, el ejército israelí señaló que detectó dos vehículos saliendo de una instalación militar supuestamente utilizada por Hezbollah y cruzando lo que denomina su “línea de defensa avanzada”, término empleado por Israel para referirse al perímetro de seguridad que mantiene en zonas ocupadas del sur libanés.

De acuerdo con la versión israelí, los vehículos se aproximaron a tropas israelíes de una forma considerada una amenaza inmediata, y uno de ellos habría impactado contra una estructura cercana. Las fuerzas israelíes insistieron en que no atacan deliberadamente a periodistas.

Hasta ahora, el ejército israelí no ha emitido un pronunciamiento específico sobre la muerte de Khalil, aunque previamente reconoció haber recibido informes sobre dos periodistas heridas durante los bombardeos.

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