Brasil niega visas a funcionarios de EUA para próximas elecciones

El gobierno de Trump también impuso un aumento arancelario de hasta el 37,5% sobre millas de exportaciones brasileñas, que entró en vigor el viernes

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil negó las visas a dos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, después de que un reconocido medio afirmó que se buscaba sembrar dudas sobre las próximas elecciones.

Se trata de The Washington Post, quien publicó en un artículo que los funcionarios, Riley M. Barnes, un subsecretario, y Samuel Samson, subsecretario adjunto, buscaban ingresar a su territorio previo a los comicios.

Por ello, un portavoz de la cancillería brasileña indicó que las solicitudes recibidas este 20 de julio fueron negadas.

¿Quiénes son los candidatos para llegar a la presidencia de Brasil?

El actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, cuya familia tiene muchos vínculos con el gobierno del presidente Donald Trump.

El senador Bolsonaro y su hermano visitaron a funcionarios de Estados Unidos en Washington, incluido Trump, a finales de mayo. Poco después, el gobierno de Trump clasificó a los mayores grupos de narcotráfico de Brasil.

El gobierno de Trump también impuso un aumento arancelario de hasta el 37,5% sobre millas de exportaciones brasileñas, que entró en vigor el viernes.

Estados Unidos sostiene que el país sudamericano incurre en prácticas de competencia desleal y no frena las prácticas de trabajo forzoso; ambas acusaciones fueron rechazadas por el gobierno de Lula, que las considera un intento de influir en la elección a favor del senador Bolsonaro.

Hijo de Jair Bolsonaro contenderá por la presidencia de Brasil

Uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro aseguró este sábado su candidatura para contender por la presidencia de Brasil.

El senador Flávio Bolsonaro fue confirmado como aspirante presidencial del Partido Liberal de su padre, en un intento por derrotar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, mientras su campaña enfrenta numerosos obstáculos.