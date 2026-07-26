EUA pausa ataques contra Irán por segundo día consecutivo

Sin embargo, se señaló que persistían las preocupaciones sobre el transporte marítimo en el estrecho y ahora también en otra vía acuática crucial de la región

Por segundo día consecutivo, Estados Unidos suspendió los ataques en contra de Irán.

El presidente Donald Trump afirmó que siempre ha sido "coherente al decir que prefiere una solución diplomática, pero sigue manteniendo todas las opciones si Irán continúa con actividades terroristas en el estrecho de Ormuz o contra aliados", según mencionó el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

"A Irán mejor le conviene trabajar hacia un acuerdo negociado. De lo contrario, saben lo que ocurrirá".

Funcionarios califican pausa como una 'señal positiva'

De acuerdo con diversos funcionarios, el período de 60 días que comenzó cuando ambos países firmaron el acuerdo provisional a mediados de junio, así como los esfuerzos por el cese al fuego, pueden ser considerados como "una señal positiva".

Un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación afirmó que la diplomacia estaba en marcha, por lo que indicó que ambos países quieren volver al acuerdo provisional de alto el fuego.

Sin embargo, se señaló que persistían las preocupaciones sobre el transporte marítimo en el estrecho y ahora también en otra vía acuática crucial de la región, el estrecho de Bab al-Mandeb hacia el mar Rojo.

Irán reveló el domingo que seguía conversando con Omán sobre el paso seguro de los barcos por el estrecho de Ormuz, que se encuentra entre ambos países.

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu planea viajar a Estados Unidos y reunirse con Trump en Washington el martes, informó su oficina.

Además, indicó que no presentará nueva información a “nuestro buen amigo” Trump y que, en cambio, escuchará “lo que tiene en mente, porque creo que en muchos sentidos es su decisión”.